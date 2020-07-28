«Звёздные врата: Начало»

анонс

История об отношениях 14-летних Фрейзера и Кейтлин, которые вместе с родителями живут на американской военной базе в Италии.

«Мы те, кто мы есть»

28 июля

«Пока свадьба не разлучит нас»

Организатор свадеб только нашла мужчину мечты, но проблема в том, что у него уже есть невеста.