«Алиби надежда, алиби любовь»

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6 августа «Хандра» Трое не самых удачливых московских парней проживают самый сложный, странный и смешной день своей жизни.

6 августа «Пугало». Трейлер с русскими субтитрами История о женщине с даром лечить людей, что в итоге радости и счастья не несет ни ей, ни окружающим.