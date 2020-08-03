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«Аполлон 18»

трейлер

3 августа 2020
Несколько десятилетий назад НАСА отправила на Луну корабль «Apollo 18», в котором два американских астронавта выполняли секретную миссию.

размер: 39.27 Mb     просмотров: 21     скачиваний: 0

видео добавил посетитель Korolev
персоны
Уоррен КристиЛлойд ОуэнРайан Роббинс
фильмы
Аполлон 18

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