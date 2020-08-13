«Золото джунглей»

ревью

Принципиальный полицейский приезжает в шикарный особняк, чтобы расследовать внезапную смерть богатого главы семейства-политика.

Интервью

Григорий Калинин: «Ролевые модели, которые существовали в обществе, сейчас уже не работают»

Актер – о гендерных стереотипах, качественном дубляже и фильме «Красотка в ударе»