«Защитник»

Новости кино
Известный театральный режиссёр вернулся в кино после почти двадцатилетнего перерыва.
Ролики фильмов
Адвокат Киану Ривз
берется за дело об убийстве богатого банкира.
Новости кино
Актёры снимаются в продолжении комедийного сериала.
Новости кино
Ролики фильмов
Рауль Аревало
едет на поиски Эльдорадо – мифического города, в котором все сделано из золота.
Ролики фильмов
Принципиальный полицейский приезжает в шикарный особняк, чтобы расследовать внезапную смерть богатого главы семейства-политика.
Интервью
Актер – о гендерных стереотипах, качественном дубляже и фильме «Красотка в ударе»
Ролики фильмов
Сцена погони на мотоциклах.
Новости кино
В прокате с 26 ноября.
Лайфстайл
Актёр поделился своим опытом переживания
Спутник телезрителя
12 августа, 21:15, TV1000
Спутник телезрителя
11 августа, 23:30, Кино ТВ
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