«Белые розы надежды»

ревью

Новости кино Стартовал конкурс Фонда кино на поддержку кинопроката отечественных фильмов Приём заявок продлится до 20 августа.

Главная тема Форпост: 10 фильмов о «чужой» войне Вернер Херцог, Брайан Де Пальма, Кэтрин Бигелоу, Павел Лунгин и другие о доблести и братстве во время апокалипсиса

Ролики фильмов «Молодые охотницы за головами» Сестры-близняшки после уроков строят свою карьеру охотниц за головами.

Спутник телезрителя «Кровью и потом. Анаболики»: Мясо с кровью В ночь с 13 на 14 августа, 01:00, Кино ТВ

Новости кино Валерий Фокин снимает фантастическую ленту «Петрополис» с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь Известный театральный режиссёр вернулся в кино после почти двадцатилетнего перерыва.

Новости кино Борис Дергачев и Марина Васильева расскажут о проблемах тридцатилетних в продолжении «Короче» Актёры снимаются в продолжении комедийного сериала.