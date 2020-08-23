ревью

Константин Хабенский и Андрей Бурковский приглашают на премьеру «Доктора Лизы»

«Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь

«Все мы состоим из страхов и проблем»: Юлия Снигирь о травмах, формирующих личность

«Я свое отгулял»: Никита Ефремов об алкоголе

Молодой китаец А Сам продолжает работать на криминальную группировку, чтобы выжить.

«Пан Т.», «За пределом» и другие интересные картины фестиваля

«Висла»-2020: Что смотреть на московском фестивале польского кино

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Никола Тесла и его современники оживают в новой биографии ученого