«Конференция»

анонс

Трое не самых удачливых московских парней проживают самый сложный, странный и смешной день своей жизни.

6 августа

«Пугало». Трейлер с русскими субтитрами

История о женщине с даром лечить людей, что в итоге радости и счастья не несет ни ей, ни окружающим.