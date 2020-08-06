анонс

6 августа «Конференция» История о последствиях событий, связанных с трагическим захватом заложников в театре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году.

6 августа «Хандра» Трое не самых удачливых московских парней проживают самый сложный, странный и смешной день своей жизни.