«Американский огурчик»

Ролики фильмов
Обычный рабочий Сет Роген
случайно падает в чан с огурцами и... выныривает оттуда только спустя 100 лет.
Рецензии на фильмы
Австралийский фильм о молодости и смерти
Ролики фильмов
Андроид Аманда Коллин
воспитывает человеческих детёнышей на колонизированной планете.
Новости кино
Релиз картины «Хочу остаться, каким я был» запланирован на 7 августа 2022 года.
Новости кино
Среди победителей конкурса на предоставление субсидий также числится неигровая лента Сергея Дебижева
о жизни города во время пандемии.
Новости кино
Дистрибьютор картины хочет забирать себе 55% от кассы.
Новости кино
Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Артем Ткаченко, Виталий Кищенко в военной драме о Сирии
Ролики фильмов
Атака в Северной Корее.
Новости кино
Компания «МТС» приступила к производству первого собственного оригинального сериала.
Ролики фильмов
После космической катастрофы астронавт оказывается запертым в ловушке — его спасательная капсула неумолимо дрейфует к Солнцу.
Спутник телезрителя
14 августа, 21:00, СТС
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Вернер Херцог, Брайан Де Пальма, Кэтрин Бигелоу, Павел Лунгин и другие о доблести и братстве во время апокалипсиса
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