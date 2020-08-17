«История семьи Майровиц»

Фестивальная колонка
Заметная конкурсная работа на первом Международном фестивале дебютного кино
Ролики фильмов
Феминистка приезжает на строительство тоннеля, связывающего Данию и Германию.
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Режиссер «Прислуги» делает Борна из Джессики Честейн
Новости кино
До нее эту роль играла начинающая британская актриса Эмма Корин.
Новости кино
Организаторы смотра объявили состав жюри.
Ролики фильмов
Судьба еврейской девочки, которая сбегает от фашистов и притворяется юношей.
Новости кино
Платформа
представит лучшие мировые проекты и станет площадкой для новых авторов.
Ролики фильмов
Кэйси Аффлек
после смерти вынужден вернуться в свой дом призраком и бесконечно наблюдать за любимой женщиной, новыми жильцами и меняющимся миром.
Новости кино
Премьера
четвертого сезона состоится 31 августа на СТС
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Новости кино
Спутник телезрителя
16.08, 01:00, Кино ТВ
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