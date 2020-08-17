«История семьи Майровиц»

анонс

Феминистка приезжает на строительство тоннеля, связывающего Данию и Германию.

«Жираф». Трейлер на немецком языке с английскими субтитрами

17 августа

«Птицелов»

Судьба еврейской девочки, которая сбегает от фашистов и притворяется юношей.