«Лихач». Трейлер №3

ревью

Комедии, фантастика, военное кино – на что получили финансирование лидеры отечественного кинопроизводства

История о молодых ребятах, которые готовы помочь каждому.

Премьерный показ киноверсии постановки пройдёт в рамках 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Хоррор выйдет в 2021 году.

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