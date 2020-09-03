«Шоу Трумана»

Ролики фильмов
Cемья из Парижа решает превратить свой кошерный мясной магазин в первую французскую кофейню с марихуаной.
Новости кино
Актер
станет специальным гостем фестиваля, который впервые пройдет онлайн 3 и 4 октября.
Новости кино
На этот раз Андрей и Марина Голубевы перевоплотятся в роботов.
Новости кино
Фильм о легендарном враче снимет Игорь Угольников.
Новости кино
Премьера сериала «Тайна Марии»
состоится 14 сентября на «России 1».
Ролики фильмов
После исчезновения индейской девушки молодой владелец ранчо раскрывает душераздирающие детали своего прошлого.
Новости кино
Фильм расскажет о российских саперах, которые готовили Пальмиру к проведению концерта Валерия Гергиева.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Внезапно осиротевший мальчик сражается с убийцей своих родителей, чтобы спасти планету.
Интервью
Джессика Альба и Габриэль Юнион о втором сезоне «Лучших в Лос-Анджелесе», возможных локализациях сериала, месте женщины в обществе и влиянии пандемии на кино
Спутник телезрителя
8 сентября, 22:30, TV1000
Спутник телезрителя
8 сентября, 20:45, TV1000
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