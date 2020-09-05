«Призрачный гонщик 2»

Ролики фильмов
История одного боксерского боя в 1975 году, когда никому не известный боец получил шанс победить действующего чемпиона.
Новости театра
Интервью
Главный режиссер современного итальянского кино – о свободе, чувствах верующих и «Молодом папе»
Лайфстайл
Артистка снялась для журнала Allure
Ролики фильмов
Новости театра
Лайфстайл
Коллеги и друзья переживают за актёра
Новости кино
Ролики фильмов
История любви простого сына фонарщика и юной аристократки.
Спутник телезрителя
10 сентября, 20:00, СТС
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Из 34 проектов для детей, которые хотели бы снять российские кинокомпании, государство поддержит 12
Ролики фильмов
Стареющий отец не справляется с одинокой жизнью на ферме и переезжает в Лос-Анджелес в семью своего сына Вигго Мортенсена
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