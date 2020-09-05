«Призрачный гонщик 2»

ревью

История одного боксерского боя в 1975 году, когда никому не известный боец получил шанс победить действующего чемпиона.

Константин Богомолов рассказал о планах Театра на Малой Бронной на новый сезон

Главный режиссер современного итальянского кино – о свободе, чувствах верующих и «Молодом папе»

Паоло Соррентино: «Я был очарован тем, как ходит Джуд Лоу»

Спектакли Юрия Бутусова, Сергея Газарова и Алексея Франдетти вошли в шорт-лист «Звезды Театрала»

Коллеги и друзья переживают за актёра

Бегущий по лезвию: Юра Борисов организует банду карманников на коньках

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Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры

Из 34 проектов для детей, которые хотели бы снять российские кинокомпании, государство поддержит 12