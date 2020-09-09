«Редкая бабочка»

Лайфстайл
Режиссёр считает развенчание культу личноти Сталина огромной ошибкой
Спутник телезрителя
11 сентября, 21:00, СТС
Ролики фильмов
Новости кино
Платформа more.tv представила тизер сериала.
Новости кино
В Петербурге стартовали съемки пятого сезона детектива
о жизни генерала Расторгуева.
Новости кино
В триллере о поимке серийного убийцы сыграют Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, и Виктория Толстоганова.
Новости кино
Постапокалиптическая лента
Павла Костомарова выйдет под названием To The Lake.
Ролики фильмов
В результате странного инцидента старшеклассница Кэтрин Ньютон
меняется телами с серийным убийцей.
Ролики фильмов
Троица молодых приятелей в поисках лучшей жизни переезжает в Москву.
Ролики фильмов
Черпая вдохновение из остросюжетных телесериалов, бабушка Цай Чинь
оказывается в эпицентре настоящих бандитских разборок.
Интервью
Главный режиссер современного итальянского кино – о свободе, чувствах верующих и «Молодом папе»
Спутник телезрителя
10 сентября, 20:00, СТС
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