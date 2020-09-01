Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«#Выжить». Трейлер с русскими субтитрами

трейлер

1 сентября 2020
Молодой бездельник А Ин Ю оказывается взаперти в своей квартире после вспышки зомбивирусной инфекции.

размер: 11.27 Mb     просмотров: 1199     скачиваний: 0

видео добавил посетитель Slon
персоны
Ю А ИнПак Шин Хе
фильмы
#Выжить

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Мулан
драма, приключения, семейное кино
Китай, США, 2020
В плену у сакуры
военный фильм, драма, исторический фильм, мелодрама
Япония, Россия, 2019
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Честный кандидат
драма, комедия
США, 2020
Где моя челюсть, чувак?
комедия, семейное кино, экранизация
США, 2020
Клаустрофобы: Квест в Москве
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2020
Творцы снов
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Дания, 2020
Вдова
мистический хоррор
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен