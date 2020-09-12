«Озеро Шиммер»

Ролики фильмов
Преуспевающий бизнесмен получает в подарок андроида, который может испытывать эмоции.
Фестивальная колонка
Какие идеи продавали молодые сценаристы главам российских стриминговых платформ
Новости кино
Заключительный сезон сериала «Кухня. Война за отель
», которым закончится многолетняя история комедийного хита, стартует 28 сентября.
Фестивальная колонка
Чулпан Хаматова в роли Елизаветы Глинки
Спутник телезрителя
14 сентября, 20:00, РЕН ТВ
Новости кино
Ролики фильмов
Подросток, страдающий от мрачных видений, пытается решить проблему вживлением специального имплантата.
Новости кино
Одну из ключевых ролей в новом мини-сериале канала «Украина» также играет известный ведущий Алексей Суханов
.
Лайфстайл
Интимный фоторепортаж с 77-го Венецианского кинофестиваля
Лайфстайл
Слухи о разрыве актеров подтвердились
Фестивальная колонка
Поколенческая трагикомедия, экранизирующая популярный коуч-тезис: «Снимайте о том, что знаете»
Ролики фильмов
Бизнесмен Оскар Айзек
старается сделать все, чтобы уберечь свой бизнес и семью от преступного мира, но ставки слишком высоки.
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