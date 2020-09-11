«Счастливый шанс»

Спутник телезрителя
15 сентября, 20:00, РЕН ТВ
Ролики фильмов
История безответной школьной любви в современном Санкт-Петербурге.
Новости кино
В картине сыграли Анна Слю и Наталия Чумбуридзе.
Новости кино
Картина участвует в основном конкурсе 31-го «Кинотавра».
Обзор сериалов
С 14 сентября на телеканале ViP Serial и в сервисе ViP Play.
Интервью
О сериале «На твоей стороне» и любви, профессиях врача и актера, а также преимуществах Петербурга перед Москвой
Новости кино
Ролики фильмов
Новости кино
Зрителей также ожидают премьеры сериалов «Грозный
», «Обитель
» и многое другое.
Ролики фильмов
В Японии очень любят кошек. Они стали настоящими талисманами мест, в которых обитают.
Новости кино
Ролики фильмов
Преуспевающий бизнесмен получает в подарок андроида, который может испытывать эмоции.
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