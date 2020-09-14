«Соседи на тропе войны»

Новости кино
Сейчас ведутся поиски молодой актрисы на главную роль.
Фестивальная колонка
Всё течет, но пока не слишком меняется в российском кино эпохи пандемии
Рецензии на фильмы
Мрачный триллер Netflix с целым сонмом голливудских звезд
Новости кино
Актер
исполнит главную роль в сериале об обезвреживании террористов.
Ролики фильмов
Следователь уголовного розыска Карина Андоленко
оказывается на морском лайнере, где происходят различные странные происшествия.
Ролики фильмов
В разгар Карибского кризиса от действий шпиона Сергея Безрукова
будет зависеть судьба всего мира.
Спутник телезрителя
19 сентября, 18:25, СТС
Новости кино
Он
выступит режиссером пилотного эпизода и продюсером проекта.
Новости кино
После награждения состоятся показы работ-победителей.
Ролики фильмов
После насильственной смерти Павел Трубинер
получает еще один шанс и возвращается с того света в другом теле.
Фестивальная колонка
Как тонкое региональное кино побеждает высокобюджетный артхаус столиц
Ролики фильмов
Спасаясь от раскулачивания и ссылки, дочь деревенского мельника Анна Старшенбаум
убегает в Москву.
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