ревью

Новости кино При поддержке Института развития Интернета снимут несколько сериалов Зрителей ожидают экранизация повести Олега Дивова «Молодые и сильные выживут», «Литра 2.0» о классиках русской литературы и детектив «Новенький».

Новости кино Продолжение «Трудных подростков» стартует 5 октября Новые эпизоды будут выходить в бесплатном доступе раз в неделю по понедельникам на more.tv.

Ролики фильмов «Медсестра-заклинательница». Трейлер с русскими субтитрами Школьная медсестра Ан Ын-ён с самого детства имеет способность видеть существ из параллельного мира.

Новости кино Клим Шипенко снимет первый игровой фильм в космосе Картину создадут «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.

Ролики фильмов «Да, балет». Трейлер с русскими субтитрами Двое малоимущих подростков из Мумбаи сталкиваются с фанатизмом и неодобрением, осуществляя свои танцевальные мечты.

Спутник телезрителя «Два ствола»: Парные неприятности 23 сентября, 23:00, Кино ТВ

Ролики фильмов «Обезьянка Чико Бон Бон — мастер на все руки». 2 сезон Продолжение приключений обезьяны-механика и его команды.

Ролики фильмов «Догма дракона». Трейлер с русскими субтитрами Итан намеревается победить дракона, который забрал его сердце, но с каждым демоном, с которым он сражается, он все больше теряет свою человечность.