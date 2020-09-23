«Медсестра-заклинательница». Трейлер с русскими субтитрами

Новости кино
Новости кино
Зрителей ожидают экранизация повести Олега Дивова «Молодые и сильные выживут», «Литра 2.0» о классиках русской литературы и детектив «Новенький».
Новости кино
Новые эпизоды будут выходить в бесплатном доступе раз в неделю по понедельникам на more.tv.
Новости кино
Ролики фильмов
Школьная медсестра Ан Ын-ён с самого детства имеет способность видеть существ из параллельного мира.
Новости кино
Картину создадут «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.
Ролики фильмов
Двое малоимущих подростков из Мумбаи сталкиваются с фанатизмом и неодобрением, осуществляя свои танцевальные мечты.
Спутник телезрителя
23 сентября, 23:00, Кино ТВ
Ролики фильмов
Продолжение приключений обезьяны-механика и его команды.
Ролики фильмов
Итан намеревается победить дракона, который забрал его сердце, но с каждым демоном, с которым он сражается, он все больше теряет свою человечность.
Фестивальная колонка
Чем запомнился смотр фестиваля «Амурская Осень» в 2020 году
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отобрали несколько тематических сериалов, по которым легко можно выучить английский язык
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