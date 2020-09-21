«Я – убийца: на свободе». Трейлер с русскими субтитрами

Ролики фильмов
Документальный сериал о Дейле Уэйне Сиглере, который освобождается условно-досрочно через 30 лет после приговора к смертной казни за убийство.
Новости кино
На главный приз будут претендовать «Блокадный дневник» Андрея Зайцева и «Гипноз» Валерия Тодоровского.
Новости кино
Спутник телезрителя
В ночь с 21 на 22 сентября, 00:20, 2x2
Новости театра
Ролики фильмов
Шоу погружает зрителей в сочный, дымный мир барбекю вместе с известными шеф-поварами из США, Австралии и Мексики.
Ролики фильмов
Когда гигантское существо захватывает браслет дружбы Гризельды и превращает ее в русалку, герои с помощью магии решают спасти положение.
Ролики фильмов
Аналог «Джуманджи», которая заставляет игроков убивать других людей, чтобы выжить.
Лайфстайл
Им оказался американский певец
Лайфстайл
Актриса рассказала об этом Дрю Бэрримор
Интервью
Белорусская режиссерка о фильме «Два» и новом поколении беларусов
Спутник телезрителя
20 сентября, 18:30, СТС
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