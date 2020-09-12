ревью

Новости кино Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» был отмечен спецпризом жюри в Венеции Лента также получила тематическую премию «Человек, труд, окружающая среда».

Ролики фильмов «Ганц: О — Миссия Осака» Где-то в Токио находится чёрная сфера Ганц. Время от времени туда телепортируются люди, которые должны сражаться против инопланетян.

Новости кино Проект «Против всех» Екатерины Волович и Елены Алашеевой стал обедителем питчинга сериалов на «Кинотавре» Это комедийная история про двух 12-летних подростков-аутсайдеров.

Фестивальная колонка Кинотавр-2020: И российское кино вылечат Масочный режим или заговор «не таких»

Новости кино Документальные фильмы Супера, Гордеевой и Солодникова вошли в конкурс «Артдоксети-2020» За победу поборется 21 документальный фильм, выложенный в сеть.

Лайфстайл Юлия Хлынина тайно вышла замуж 28-летняя актриса связала себя узами брака прошлой весной

Лайфстайл 36-летняя Фелисити Джонс впервые стала мамой Актрисе не удалось скрыться от папарацци

Спутник телезрителя «Живое»: Нас едят, а мы крепчаем 12 сентября, 21:59, РЕН ТВ