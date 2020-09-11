Ролики фильмов
Новости кино
Фильм
расскажет о трех служащих, оказавшихся в Сирии.
Новости кино
На главный приз также претендовала «Конференция
» Ивана И. Твердовского.
Новости кино
Платформа more.tv представила тизер сериала.
Интервью
Набирающая популярность актриса о роли в сериале «Тонкие материи» и о том, чем наш век может ответить поколению Гагарина
Новости кино
В триллере о поимке серийного убийцы сыграют Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, и Виктория Толстоганова.
Ролики фильмов
Лайфстайл
Режиссёр считает развенчание культу личноти Сталина огромной ошибкой
Спутник телезрителя
11 сентября, 21:00, СТС
Ролики фильмов
Ролики фильмов
В результате странного инцидента старшеклассница Кэтрин Ньютон
меняется телами с серийным убийцей.
Интервью
Главный режиссер современного итальянского кино – о свободе, чувствах верующих и «Молодом папе»
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