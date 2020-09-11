Новости кино
Кино-Театр.Ру
представляет дублированный трейлер драмы «Черный дрозд».
Новости кино
Актриса
вернется к роли Сидни Прескотт.
Новости кино
Фильм расскажет об организации ограбления во время пандемии.
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От дешёвых боевиков до эротических псевдо-страшилок
Ролики фильмов
Новости кино
Церемония закрытия смотра состоялась сегодня на острове Лидо.
Новости кино
Лента также получила тематическую премию «Человек, труд, окружающая среда».
Ролики фильмов
Где-то в Токио находится чёрная сфера Ганц. Время от времени туда телепортируются люди, которые должны сражаться против инопланетян.
Фестивальная колонка
Масочный режим или заговор «не таких»
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
12 сентября, 21:59, РЕН ТВ
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