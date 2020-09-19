«Теорема Пифагора»

Фестивальная колонка
Как тонкое региональное кино побеждает высокобюджетный артхаус столиц
Новости кино
Над сценарием триллера поработает создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто.
Ролики фильмов
Новости кино
Сейчас ведутся поиски молодой актрисы на главную роль.
Фестивальная колонка
Всё течет, но пока не слишком меняется в российском кино эпохи пандемии
Рецензии на фильмы
Мрачный триллер Netflix с целым сонмом голливудских звезд
Новости кино
Актер
исполнит главную роль в сериале об обезвреживании террористов.
Ролики фильмов
Следователь уголовного розыска Карина Андоленко
оказывается на морском лайнере, где происходят различные странные происшествия.
Ролики фильмов
В разгар Карибского кризиса от действий шпиона Сергея Безрукова
будет зависеть судьба всего мира.
Спутник телезрителя
19 сентября, 18:25, СТС
Новости кино
Он
выступит режиссером пилотного эпизода и продюсером проекта.
Новости кино
После награждения состоятся показы работ-победителей.
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