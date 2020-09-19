«Теорема Пифагора»

ревью

Кинотавр-2020: «Пугало». Первый якутский фильм конкурса, сразу же взявший гран-при

Сейчас ведутся поиски молодой актрисы на главную роль.

Мадонна снимет биографический фильм о себе

Фестивальная колонка

Кинотавр-2020: Глубокое проникновение в российский кинематограф

Всё течет, но пока не слишком меняется в российском кино эпохи пандемии