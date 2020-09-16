«Любовь против судьбы»

ревью

Фестивальная колонка Кинотавр-2020: «Конференция». Я/Мы - заложники Первый фильм, осмысляющий трагедию «Норд-Оста», произошедшую 17 лет назад.

Лайфстайл Кинотавр - 2020: Ирина Горбачёва, Александр Робак и Ситора Алиева Церемония вручения наград в конкурсе короткометражного кино

Новости кино Российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest приобрёл права на Берлинский Вебфест Смотр ежегодно проходит в Берлине с 2015 года.