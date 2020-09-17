«Балабол-4»

Новости кино
Веб-кинотеатр Chill 17 сентября покажет первые четыре серии драмеди собственного производства.
Новости театра
Торжественный сбор труппы состоится 1 октября, в день рождения Олега Ефремова
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Новости кино
Создатели картин расскажут о съёмках, ответят на вопросы фанатов и покажут эксклюзивные материалы.
Ролики фильмов
Лайфстайл
Мария Русанова рассказала, какие опасности поджидают начинающих актрис
Новости кино
Стартовали съёмки пятого сезона военно-исторической драмы.
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 сентября, 01:15, 2x2
Ролики фильмов
Обзор сериалов
Фестивальная колонка
Первый фильм, осмысляющий трагедию «Норд-Оста», произошедшую 17 лет назад.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
У Озджана Дениза
есть все, о чем можно только мечтать: любящая семья, красавица жена, друзья, деньги. Не хватает только одного - наследника.
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