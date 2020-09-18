«Балабол-4». Трейлер №2

Ролики фильмов
Лайфстайл
Премьера фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?»
Спутник телезрителя
18 сентября, 23:10, СТС
Новости кино
Работы современных авторов и классические ленты получат кинотеатральный прокат.
Ролики фильмов
Лайфстайл
Премьера фильма «Человек из Подольска»
Ролики фильмов
Три гнома больше всего на свете хотели бы научиться печь.
Фестивальная колонка
Обзор конкурсных фильмов «Вмешательство», «Маша» и «Кто-нибудь видел мою девчонку?»
Обзор сериалов
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Артист уже подружился с сокамерниками
Лайфстайл
Актриса избежала домогательств
Ролики фильмов
Детский психотерапевт Текла Рутен
знакомится с замкнутым 10-летним мальчиком, который заставляет ее усомниться в реальности.
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