МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Общая информация
Информация для актёров
Заказ портфолио
Поиск
Вход для кастинг-директоров
Личный кабинет актёра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Рейтинг фильмов
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Рожденный танцевать»
«Рожденный танцевать»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
20 сентября 2020
Главный герой очень любит танцевать, но его отец хочет для сына другое будущее и настаивает на военном учебном заведении.
размер:
46.73 Mb
просмотров:
891
скачиваний:
0
видео добавил посетитель
Дубник
Поделитесь с друзьями!
фильмы
Рождённый танцевать
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
20 сентября
«Тьма: Вторжение»
Лора Фрэйзер
сталкивается с пришельцами из другого мира.
19 сентября
«Полное погружение»
Подводные приключения дельфина по имени Дельфи и его друзей.
19 сентября
«Теорема Пифагора»
Приличный семьянин
Егор Бероев
заводит любовницу.
19 сентября
«Спасская»
Следователь уголовного розыска
Карина Андоленко
оказывается на морском лайнере, где происходят различные странные происшествия.
Афиша кино >>
Стрельцов
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Сделано в Италии
комедия
Великобритания, Италия, 2020
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Гнездо
драма, триллер
Великобритания, Канада, США, 2019
Клаустрофобы: Квест в Москве
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2020
Супер крэйзи
комедия
Аргентина, 2018
Ундина
драма, мелодрама, мистика, фэнтези
Германия, Франция, 2020
все фильмы в прокате >>
ревью
Новости кино
«Воспитанные волками» Ридли Скотта получат продолжение
HBO Max продлил фантастический сериал на второй сезон.
Лайфстайл
Кинотавр-2020: Паулина Андреева, Оксана Фандера и Кристина Асмус
Церемония закрытия фестиваля
Ролики фильмов
«Рожденный танцевать»
Главный герой очень любит танцевать, но его отец хочет для сына другое будущее и настаивает на военном учебном заведении.
Спутник телезрителя
«Чудо-женщина»: Сто шагов назад тихо на пальцах
20 сентября, 18:30, СТС
Новости кино
Венсан Кассель и друзья завидуют успеху писательницы Беренис Бежо
Трейлер комедии «Друзья на свою голову».
Новости театра
Не стало ведущего «Русского лото» и преподавателя «Щуки» Михаила Борисова
Ему был 71 год.
Ролики фильмов
«Тьма: Вторжение»
Лора Фрэйзер
сталкивается с пришельцами из другого мира.
Ролики фильмов
«Полное погружение»
Подводные приключения дельфина по имени Дельфи и его друзей.
Фестивальная колонка
Кинотавр-2020: «Пугало». Первый якутский фильм конкурса, сразу же взявший гран-при
Как тонкое региональное кино побеждает высокобюджетный артхаус столиц
Новости кино
Джейка Джилленхола объявят «Виновным»
Над сценарием триллера поработает создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто.
Ролики фильмов
«Теорема Пифагора»
Приличный семьянин
Егор Бероев
заводит любовницу.
Фестивальная колонка
Кинотавр-2020: Глубокое проникновение в российский кинематограф
Всё течет, но пока не слишком меняется в российском кино эпохи пандемии
обсуждение >>