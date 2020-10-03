«Незнакомец». 2 сезон. Трейлер с русскими субтитрами

Фильм-дилогия о путешествиях Поэта Владимира Кошевого
и его Ка — жизненной силы в облике человека, существующей отдельно от своего «господина».
Невероятная история, основанная на реальных событиях жизни Королевы Марии, дочери двух самых могущественных европейских семей.
В поисках своей сестры преступник-ренегат ищет ответы в грязном отеле, где он встречает зловещего гостя и заводит роман с таинственной официанткой.
Джон Шепард потратил 30 лет на то, чтобы установить контакт с инопланетянами, передавая музыку на миллионы миль в космос.
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