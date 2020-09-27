Новости кино
Спутник телезрителя
27 сентября, 23:10, Первый канал
Новости кино
Картину снимет сам режиссёр оригинальной ленты 1994 года.
Новости кино
Сценаристом и шоураннером сериала выступит исполнительный продюсер оригинала Крэйг Розенберг.
Ролики фильмов
Лайфстайл
А также о своём режиссёрском дебюте и о деле Михаила Ефремова
Новости кино
Картине Деи Кулумбегашвили вручили гран-при «Золотую раковину» и призы за режиссуру, женскую роль и сценарий.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Рина Гришина
вместе с подругами открывает свой новостной телеграм-канал.
Ролики фильмов
Как снимали сериал «Гранд
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Обзор сериалов
Спутник телезрителя
26 сентября, 18:05, СТС
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