«Октоберфест: Пиво и кровь». Трейлер с русскими субтитрами

анонс

Живущий хаотичной жизнью комик Берт Крайшер отправляется жить в хижине в лесу.

«Ретрит с Бертом Крайшером». Трейлер с русскими субтитрами

19 октября

«Потрёпанные». Тизер

1980-ые. Сэмми, благополучная домохозяйка из Лондона, возвращается в родной городок в австралийском захолустье.