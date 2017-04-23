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Шахназаров защитил актёров «Анны Карениной»

23 апреля
2017 год

Новости кино >>
23 апреля 2017
Карен Шахназаров заявил в интервью латвийской радиостанции Baltkom, что критика актёров, сыгравших главные роли в сериале «Анна Каренина», премьера которого состоялась 17 апреля на телеканале «Россия 1», является необоснованной.

Шахназаров защитил актёров «Анны Карениной»

После выхода новой экранизации классического романа Льва Толстого многие критики отозвались негативно о подборе и игре актёров. А зрителям особенно не понравилась Елизавета Боярская в образе Анны Аркадьевной. Впрочем, и Максим Матвеев, по мнению посмотревших сериал, не подходит для роли Вронского.

Карен Шахназаров: «Мы долго работали над этим проектом. Сделали этот сериал из 8 картин. Съёмки фильма заняли у нас полтора-два года. Что касается подбора актеров, то на каждую роль проводились достаточно долгие, тщательные пробы. Я изначально говорил о том, что если я не найду актёров, которые будут совпадать с моим представлением о героях картины, то снимать не имеет смысла. Мы только одну Боярскую раз 6 или 7 пробовали, Матвеева тоже раз 5...
О них говорят не только плохо, много и хороших слов звучит в их адрес. Мнения разные. Многие знают, что это за роли и как их нужно играть. У кого-то своё видение того, как это должно быть. Во-вторых, наверное, кому-то и завидно, мол, почему не я. Ничего такого в этом не вижу. Наоборот, я думаю, что та же Боярская сыграла хорошо, создала свой образ Анны Карениной. Раз всё это вызывает такой интерес – это уже хорошо».

«Анна Каренина» является самым экранизируемым романом Льва Толстого не только в России, но и в мире. Всего вышло более 30 теле- и киноверсий.
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Шахназаров защитил актёров «Анны Карениной» фотографии
Шахназаров защитил актёров «Анны Карениной» фотографии
Шахназаров защитил актёров «Анны Карениной» фотографии
Шахназаров защитил актёров «Анны Карениной» фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Шелл (Калининград)   23.04.2017 - 13:41
он бы лучше рассказал кто еще на роль Анны пробовался, если уж Боярская так подошла, может действительно Хабенского с Безруковым планировал, то тут да, хотя кто его знает ...уже ни в чем неуверена, скрестил... читать далее>>
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