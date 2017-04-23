Шахназаров защитил актёров «Анны Карениной»

Карен Шахназаров
заявил в интервью латвийской радиостанции Baltkom, что критика актёров, сыгравших главные роли в сериале «Анна Каренина»
, премьера которого состоялась 17 апреля
на телеканале «Россия 1», является необоснованной.
После выхода новой экранизации классического романа Льва Толстого
многие критики отозвались негативно о подборе и игре актёров. А зрителям особенно не понравилась Елизавета Боярская
в образе Анны Аркадьевной. Впрочем, и Максим Матвеев
, по мнению посмотревших сериал, не подходит для роли Вронского.
Карен Шахназаров: «Мы долго работали над этим проектом. Сделали этот сериал из 8 картин. Съёмки фильма заняли у нас полтора-два года. Что касается подбора актеров, то на каждую роль проводились достаточно долгие, тщательные пробы. Я изначально говорил о том, что если я не найду актёров, которые будут совпадать с моим представлением о героях картины, то снимать не имеет смысла. Мы только одну Боярскую раз 6 или 7 пробовали, Матвеева тоже раз 5...
О них говорят не только плохо, много и хороших слов звучит в их адрес. Мнения разные. Многие знают, что это за роли и как их нужно играть. У кого-то своё видение того, как это должно быть. Во-вторых, наверное, кому-то и завидно, мол, почему не я. Ничего такого в этом не вижу. Наоборот, я думаю, что та же Боярская сыграла хорошо, создала свой образ Анны Карениной. Раз всё это вызывает такой интерес – это уже хорошо».
«Анна Каренина» является самым экранизируемым романом Льва Толстого не только в России, но и в мире. Всего вышло более 30
теле- и киноверсий.
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