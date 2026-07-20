Как стать актером и пройти путь от спецучета до главных ролей с Кино-Театр.Ру

21 июля порталу Кино-Театр.Ру исполняется 20 лет. Два десятилетия назад наш сайт начинался как база данных отечественных актеров и фильмов, и постепенно она разрослась, охватывая весь мир. База — это то, чем мы действительно гордимся, сейчас в ней более 170 тысяч карточек персон, из них пользователям доступны около 50 тысяч профилей только российских актеров. А несколько лет назад актерские анкеты были расширены и для профессиональных пользователей портала — кастинг-директоров, чтобы они могли узнать о физических параметрах, владении языками и специальных навыках артистов, а также подобрать исполнителей ролей в массовые и групповые сцены. С тех пор специалисты по кастингу получили хороший инструмент для работы, а дела многих артистов пошли в гору. Сегодня мы попросили некоторых из них рассказать о том, почему они оказались в кино, как сыграли первые роли и за счет чего им удается продвигаться в творческой карьере. И мы получили семь прекрасных и вдохновляющих историй от людей, чьи страницы были за обозримый период переведены из раздела спецучет в актерскую базу! Это настоящий мотивирующий мини-тренинг — не от звезд по рождению, а от людей, которые поверили в свои мечты и шаг за шагом идут к ним, не сдаваясь.
фото: Евгений Михайленко / фотограф Полина Морозова
О первой роли и начале пути в кино
На съемочную площадку я попал абсолютно случайно! Знакомый прислал мне сообщение о кастинге. Это был военно-исторический сериал «Смерш. Продолжение», съемки происходили в Ростовской области. 21 сентября 2021 года состоялась моя первая смена. Чуть позже, на этом же проекте, непосредственно уже на площадке, меня утвердили на мою первую, небольшую роль – «солдат». Я очень хорошо помню работу на этом проекте, именно с этого для меня всё и началось. Совсем скоро уже будет пять лет с того момента, как я начал свой путь в кино. Мне везет на людей, которые меня окружают на этом пути, я благодарен им за это.
О главных качествах актера и важности повышения квалификации
Путь в профессию всегда должен начинаться с четкого понимания, кто вы и зачем вам это. Честность перед самим собой — это очень важно. Я долго бегал от этой профессии, но случай всё равно привёл меня туда, где я и должен был оказаться. А главными качествами, которым должен обладать актер, я считаю упорство, внимательность, трудолюбие, готовность к развитию и работе над собой. И конечно необходимо быть немного талантливым. Разумеется, процесс образования, самообразования очень важен. И в зависимости от возможностей и ситуации конкретного человека, этому необходимо уделять внимание по мере своих сил и ресурсов. Процесс обучения в кино бесконечен. Очень часто учишься чему-то новому, узнаешь что-то, совершенствуешься в том, что уже умеешь делать — это неизбежный процесс. Помимо образования, важно, что человек умеет делать уже сейчас, его навыки, опыт. Я пробовал себя в разных профессиях, по роду своей деятельности, много общался с людьми. На определённом этапе своей жизни занимался музыкой, являлся участником рэп-группы, также организовывал концерты. Длительный период серьёзно занимался спортом, что дало мне отличную спортивную подготовку и хорошую физическую форму. Всё это в той или иной степени мне помогает сейчас в работе, как в пробах, так и на площадке. И я уверен, что чем больше человек умеет и чем он разностороннее, тем лучше это для кино и творчества.
О роли, за которую особенно горд
Это роль в сериале «Балтийское море». Мне удалось поработать над образом командира «Морского охотника-103», старшего лейтенанта ВМФ. Для меня очень важно принимать участие в военно-исторических проектах – это особая ответственность, память о наших героях.
Пожелания Кино-Театру.Ру и людям, решившим стать актерами
Пользуюсь сайтом Кино-Театр.Ру довольно часто, регулярно обновляю свою фильмографию и актерские материалы. Считаю, что актуальная и полная информация только в плюс актеру и его карьере. Желаю вашему сайту развития и процветания, не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. А людям, решившим связать свою жизнь с актерством, желаю верить в свои силы и не бояться ошибаться на своем пути!
Чтобы начать путь в профессию актера нужно понять, твой ли это путь. К кому-то это приходит еще в детстве, и он целенаправленно учится в театральных кружках и студиях, просит родителей помочь попасть ему на детские роли в кино, а далее поступает в театральный ВУЗ. А есть такие кадры, как я. До сорока лет я сменил довольно большое количество видов деятельности, как Остап Бендер. Кем я только не работал после выхода в запас старшим лейтенантом ВМФ РФ. Высшее образование получил в Военно-морском институте радиоэлектроники А.С. Попова. И только когда пришел момент «седина в бороду – бес в ребро», я понял, что моя жизнь – это кино. И понял это на киноплощадке, после моего первого в жизни съемочного дня, по завершении которого режиссер вместе со всей съемочной группой провожали меня аплодисментами. Именно это зажгло во мне жажду сниматься дальше. Это была сюжетно-эпизодическая роль Глеба Петрова в 26-й серии четвертого сезона сериала «Свои» у режиссера Александра Картохина. Я был утвержден на эту очень серьезную роль исключительно благодаря очень креативно записанной видеовизитке и неплохим самопробам.
Первый мой очный кастинг проходил в СПбГИКиТ в дипломную картину Дарьи Гришиной «Солнечный сад». Я был приглашен для проб на одну роль, но мне нравилась другая, и я получил ее, убедив режиссера своей игрой на пробах. Помимо этого, я снялся в большом количестве студенческих короткометражных фильмов в главных или ведущих ролях. На многие я надеялся как на стартовую точку дальнейшего продвижения и скоростного актерского взлета. Что меня заметят члены жюри на кинофестивалях. Что эти фильмы «выстрелят». Но некоторые проекты до сих пор не закончены. Но тут главное не отчаиваться, потому что существует накопительный эффект – вода камень точит. А также это дало прекрасные знакомства и большой опыт, который пригодился для исполнения более сложных ролей. И попутно решил, что, если меня пока еще не приглашают на роли моей мечты, я сниму кино сам. Именно так появился проект «Заговоренные». О нем можно узнать на сайте romankino.ru.
О необходимых актеру образовании и навыках
Актер, желающий достичь большего, должен получить хотя бы минимальное профильное образование – профессиональную переподготовку или пройти повышение квалификации. И, конечно, постоянно и беспрерывно повышать свои навыки – сценическую речь, пластику, каскадерскую подготовку, вокал, нужно изучить новые дисциплины, к примеру, заниматься фехтованием и игрой на музыкальных инструментах. Все что угодно – ведь не известно, что именно пригодится в профессии. К примеру, я отучился и получил права на мотоцикл, хотя всю жизнь ездил на автомобиле, и наличие этого умения и прав принесли мне уже несколько серьезных байкерских ролей.
О роли дугарского молоточника
Больше всего на сегодняшний день я горжусь своей ролью дугарского молоточника Славы Шевченко в сериале «Леший». Это моя самая большая роль в проекте для НТВ и, по мнению зрителей (и знакомых и совершенно не знакомых), очень грамотно и убедительно исполненная, «до мурашек». Много экранного времени и большое количество серий достались моему персонажу. Даже просто набрав в поисковике что-то типа «отзывы о дугарском молоточнике в сериале Леший», слезы радости на глаза наворачиваются. Героя сравнивают и с Декстером, и с Эрролом из «Настоящего детектива», и с Ганнибалом Лектером, и даже с Джокером. Я ведь даже несколько песен написал от имени своего персонажа и разместил их в интернете сразу после премьеры. Очень надеюсь на следующий сезон «Лешего». Но помимо этого я горд за большинство своих ролей: и врача Фирсова в сериале «Кордон», и ресторатора Герца в «Черном солнце», и бандита Круглого в «Законе Тайги», и бомжа Боцмана в «Крепких орешках», и отморозка Ковалева из «Настоящего», и другого отморозка Ильина в «Великолепной Пятерке», и генерал-майора ФСБ в «Таганроге». Каждую из них помню практически до мелочей, ведь я проживал эти моменты жизней своих персонажей.
О профиле на Кино-Театр.Ру и теплом отношении к сайту
Получение ролей, даже небольших, очень зависит от актуальной информации об актере на проф. ресурсах. Ведь кастинг-директора обязательно ознакамливаются и смотрят, насколько актер опытен и какого плана роли уже успел отразить в своей фильмографии. Кроме того, если актер доступен для кастинга на Кино-Театр.Ру и с ним можно связаться, это позволяет актеру оказаться в базе кастинг-директора. Тут очень нужна актуальная информация. Актер должен выглядеть так, как представлен на фото на сайте, а не быть старше лет на десять и грузнее килограммов на 15. Очень важно иметь свежую видеовизитку, с помощью которой выбор кастинг-директора остановится именно на нем. Неактуальные сведения, введшие кастинг-директора или продюсеров в заблуждение, могут просто поставить на актере жирный минус. Очень важно, что Кино-Театр.Ру предоставляет доступ для кастинга и актерам, не имеющим специального образования и достаточной фильмографии, которые еще только начали свой путь. Я лично в течение года был доступен к кастингу через отдел «спецучет», пока не доучился, не набрал хорошую фильмографию и не состоялся как полноценный профессиональный актер.
Я постоянно смотрю, какие мне там плюсики и минусики ставят. Я не понимаю, откуда у меня столько минусиков берется. То есть кто-то все-таки мне завидует. Я никому никогда не завидую. Я рад за людей, своих знакомых, которые получают роли, даже те, на которые расчитывал я. Может быть, зрители ставят? Аж шесть минусов поставили на Дугарского молоточника. Кому-то он не понравился. Наверное, потому что он злодей.
Кино-Театр.Ру – ресурс, который мне очень сильно помог в актерском продвижении. Информация на сайте отражается в поисковиках, что для понимания личности актера имеет большое значение. Ведь просто набрав мои имя и фамилию, можно понять, что я за актер. Помимо этого, мне нравится, что я могу, благодаря Кино-Театру.Ру быть в курсе событий в мире кино и театра. Я смотрю рейтинги, читаю комментарии, новости. Мне интересно, какие проекты запускаются, какие выпускаются. И я хочу, чтобы сайт развивался. Я желаю Кино-Театру.Ру исключительного процветания, развития всех возможных направлений: от выпуска глянцевых изданий, видеоподкастов или еженедельных выпусков в телеэфире федеральных каналов вплоть до собственного онлайн-кинотеатра, а еще лучше телеканала.
Первая значимая для меня роль была в одном из популярных сейчас сериалов «Первый отдел» для телеканала НТВ. В третьем сезоне я исполнила роль на две серии. Утверждение происходило по самопробам. Очень благодарна всей съемочной группе и кинокомпании «Триикс Медиа» за этот ценный опыт. Этот проект и съемочная группа для меня большая любовь. Также стартом для меня стала роль Оливии — татуировщицы в сериале «Великолепная пятерка-5». Получила утверждение на роль благодаря актерскому сообществу «Кинодвиж», за организацию которого хочу поблагодарить Анастасию Забирову. Утверждение произошло по самопробам.
Первая же моя главная роль была в полнометражном фильме «Мамин блюз». Это история основана на реальных событиях и рассказывает про послеродовую депрессию. Сложная и глубокая тема, о которой нельзя молчать, так как, по статистике, женщин, столкнувшихся с послеродовой депрессией, очень много. Хочу поблагодарить режиссера Катерину Горбачеву за доверие такой непростой роли и возможность прикоснуться к такой важной на сегодняшний день для общества теме.
О самых важных качествах актера и понимании своего пути
В первую очередь для актера важен, конечно же, талант. Но и также наравне с талантом должно стоять трудолюбие, целеустремленность и просто бесконечная любовь к профессии и к людям. Каждый раз сталкиваясь с трудностями, нужно уметь не сдаваться, а наоборот этим заряжаться для дальнейших действий к успеху.
Путь в актерскую профессию должен начинаться с четкого понимания, что ты хочешь дать этому миру, с понимания самого себя, своего жизненного опыта и какую мысль и ценности ты хочешь донести до зрителя.
О необходимости самосовершенствования и присутствия на профильных ресурсах
Актерская профессия предполагает быть в постоянном обучении и тренинге. Я всегда учусь. Регулярно прохожу тренинги, мастер-классы. В актерской профессии нет границы для самосовершенствования. Прохождение очных проб и запись самопроб – это тоже тренинг, даже если не случилось утверждение. Оно может не произойти по множеству причин, иногда не зависящих от актера, но, тем не менее, опыт в профессии остается.
Для актеров важно поддерживать актуальность информации на всех профильных ресурсах, в том, числе Кино-Театр.Ру. Это большая возможность быть замеченным кастинг-директорами, режиссерами, продюсерами. Кино-Театр.Ру обладает удобным интерфейсом и позволяет оставаться в центре последних новостей индустрии. Удобно и доступно отображается вся информация о проектах. Для актеров в общих сведениях личной страницы и в разделе для кастинга есть возможность обновлять свои материалы – роли и проекты, фотографии, визитки и другую информацию о себе. Информация обновляется одним письмом, и это очень быстро и удобно. Откликаясь на кастинги, я всегда указываю ссылку на свои проф.ресурсы, в том числе Кино-Театр.Ру, и считаю это одним из этапов утверждений в проекты.
Так что Кино-Театру.Ру хочу пожелать процветания, а всем, кто хочет соприкоснуться с профессией актера желаю бесконечной веры в себя, смело ставить цели и никогда не останавливаться на достигнутом, огромного успеха!
О первом кастинге, первой роли и самой дорогой работе в кино
Я попал в кино, как бы ни звучало комично, по объявлению в тг-канале. Это была групповка в полнометражный фильм «Бансу». Как мне кажется, выбрали, потому что просто подошел под размер одежды. Был одним из пилотов-красноармейцев. К сожалению, фильм так и не вышел. А первый настоящий кастинг был в дипломный короткометражный фильм студента ВГИКа на роль мужа главной героини. Меня не утвердили, но при этом я получил ценный совет от режиссера, который по сей день мне помогает по жизни просто быть увереннее.
По-настоящему первую роль я получил спустя всего пару месяцев в сериале «Кулагины». Это была роль участкового, за гонорар, да еще и две смены. Я подумал: «Вот оно! Я хочу этим заниматься». Чтобы развиваться как артист, мне был необходим инструментарий для работы. И я пошел обучаться в Центр Михаила Чехова, где получил дополнительное образование. Ведь понимаю, что на одной органике и таланте могут строить карьеру артиста лишь единицы, те самые самородки. Считаю, что учиться необходимо, без базовых инструментов и навыков будет сложно решать поставленные задачи и выдавать качество, будь то на сцене в театре или на киноплощадке. И, конечно, нужно после получения базового образования развивать свое мастерство, через опыт участия в театральных и кинопроектах, через курсы повышения квалификации и так далее, иначе заржавеешь.
Среди моих работ мне особенно дорога роль Банко в театральной постановке «Макбет» по одноименной пьесе Шекспира, которую поставила любимая и уважаемая Елена Евгеньевна Кузина. Потому что было вложено огромное количество сил в эту постановку, в эту роль. В процессе работ я многому научился, многое узнал про себя, свои возможности.
О важности любви к профессии
Путь в профессию должен начинаться, как бы это ни звучало банально, с любви. Надо любить эту профессию, процесс. Без любви в профессии делать нечего. Ребятам, которые только хотят стать артистами, мне тяжело давать наставления, есть ощущение, что пока рановато мне наставления давать. Но готов пожелать этим людям сил, чтобы не опускались руки. Неудачи так или иначе будут, вопрос в том, сломаемся мы после них и свернем с пути, или же пойдем дальше с этим новоприобретенным опытом в надежде достигнуть цель.
О Кино-Театре.Ру
Считаю, что иметь анкету и вовремя её актуализировать на профессиональных ресурсах – таких, как Кино-Театр.Ру – является необходимой и неотъемлемой частью профессии артиста в наше время. Если тебя нет на профессиональных профильных сайтах, тебя не видят. Если тебя не видят, ты не снимаешься. Логика простая. Также я использую Кино-Театр.Ру как профессиональный ресурс с 2021 года. Здесь я читаю новости о театре и кино, ретроспективы, интервью, статьи о разных проектах и людях из сферы кино и театра. Если мне нужен подробный список создателей, то я иду на Кино-Театр.Ру. Поэтому желаю порталу только процветания и стабильного роста.
В кино я попал благодаря огромному желанию. Сам я родом из Оренбургской области, но 6 лет назад, когда на ПМЖ переехал в Санкт-Петербург, как и многие актеры, начинал свой путь как актер массовых сцен. Но когда записывался в массовку, уже понимал, как нужно достать свою звезду. Начал узнавать, как можно войти в кадр крупным планом, а как вообще сделать так, чтобы тебе дали какой-то текст, пусть даже два слова. И моя первая роль со словами была в сериале «Свои» для Пятого канала. С этой роли портфолио начало потихоньку расти.
Я всеми своими ролями горжусь, но в особенности теми, которые в проектах НТВ, потому что, сразу после выхода мне начинает писать мои друзья родственники, даже незнакомые люди пишут.
О профессиональной подготовке и необходимости самосовершенствоваться
Безусловно легче утверждаться, когда у тебя профильное образование, но еще важно, чтобы у тебя был жизненный опыт. В моем случае это служба в армии и студенчество. Все, что ты видел и прочувствовал в жизни, гораздо легче потом воплотить в кадре. Кроме того, актер должен постоянно самосовершенствоваться. Я считаю, он должен много читать: классику, современную литературу, потому что у начитанного человека лучше работает воображение и понимание, что в Серебряном веке было, что 300 лет назад или 200, как сейчас взаимодействуют и разговаривают люди в разных сферах жизни.
О признательности Кино-Театру.Ру
Я очень сильно благодарен вашему сайту. Благодарен во всем. Во-первых, потому что вашим сайтом пользуются очень-очень многие люди: кастинг-директора, продюсеры, актеры. Когда запрашивают данные, я всегда стараюсь отправить ссылку на Кино-Театр.Ру. Благодаря вашему сайту мои маленькие роли превращались в большие роли. Правда, без Кино-Театра.Ру у меня бы не было столько ролей, сколько я имею сейчас. Было бы меньше процентов на 70. Те, кто меня утверждали и утверждают, они, конечно, ищут информацию там. Ну, и я в первую очередь отправляю ссылку на этот сайт. Я знаю, то что нужные люди обратятся к вам и выйдут на меня через Кино-Театр.Ру. Желаю сайту быть всегда в тренде, быть всегда в топе. У вас там и так все хорошо, все понятно. Вы большие молодцы, поэтому низкий вам поклон за ваше творение.
О том, как оказался в кино и съемках в самом важном для себя проекте
Вообще-то я сначала музыкой занимался: писал песни, потом снимал видеоклипы. Мне нравилось организовывать съемки и я пошел в Институт кино и телевидения в Санкт-Петербурге, в кинорежиссерскую мастерскую, мастер Виктор Иванович Бутерлин. И, когда стал учиться, начал сниматься в студенческих работах. Мои первые роли – эпизоды в студенческих короткометражных фильмах. А первая роль с текстом была на телесериале «Шеф-5». Я там работал на площадке со вторым режиссером, пошел за опытом. И случилась ситуация, когда не было актера. Он не подошел вовремя, и режиссер попросил меня войти в кадр. Я вошел, сыграл, он меня похвалил, поблагодарил. И я понял, что мне нужно развиваться в этом направлении. Поэтому пошел после режиссуры учиться уже в актерскую мастерскую, тоже в Институт кино и телевидения. Мастер курса Владимир Устинович Литвинов.
Вот, и сейчас я, соответственно, продолжаю снимать короткометражные фильмы и снимаюсь в фильмах как актер. Одна из самых важных для меня работ — роль в документально-художественном фильме «Последний теплоход» Ильи Желтякова. У меня там получилась главная роль, и она для меня очень важна, потому что я по истории ищу дом своих предков на территории Мурманской области. И на фотографиях действительно дом моих предков, поэтому здесь, помимо актерской работы, мне еще удалось составить память о своих предках. По сюжету я езжу по деревням, где живут поморы, мои предки по линии мамы.
Что еще сказать? Поздравляю Кино-театр.Ру с юбилеем. Я в основном этим сайтом пользуюсь. И когда кастинг-директора просят прислать профанкету, я в основном присылаю вашу анкету. Хочу пожелать развития вашей платформе.
О невероятном камбеке и постановке на актерский учет
По гороскопу я Кот. И, как каждому уважающему себя Коту, мне положено девять жизней. Сейчас вот идет четвертая или пятая, как считать. Киношная жизнь. Правда, это моя вторая попытка в кинематографе. Первое утверждение в эпизод я получил еще в прошлом веке, в 1987 году. А второе утверждение в эпизод я получил 2023 году. Где я шлялся всё это время – отдельный разговор: там как раз эти другие жизни и прошли.
И вот в том же 23-м году попал я на съемку какой-то передачи для телека на «Мосфильм» – играл там врача очередного, который «оказывает помощь» героям программы. Смена закончилась. И пришла мне в голову идея восстановиться на учет в актерский отдел (были в моей прошлой жизни такие, стоял я на учете и на «Мосфильме», и на студии Горького. Картотеки с картонками, на картонках - пара фоток и данные актера). И вот я примерно помню, где в лабиринтах «Мосфильма» актерский отдел находился, прихожу туда, а там…. Не то, что отдела этого нет, стены уже по-другому стоят! У одного спросил, где тут актерский отдел – не знает, у другого – не знает… Решил пойти в отдел кадров, уж они-то точно в курсе всего! Прихожу. Отдел кадров, слава Богу, на месте. Захожу. Там сидят милые такие тетеньки, такое впечатление, что еще вот с тех самых времен. Спрашиваю: - Скажите, а как бы мне тут Актерский отдел найти? Тетеньки улыбаются: - Милай! Какой актерский отдел? Щас уж давно в интернетах всё!...
И вот так я попал на сайт Кино-Театр.Ру. Коллеги в один голос советовали его как один из основных. И с тех пор я там – спасибо администрации сайта!
О Кино-Театре.Ру
Что для актера самое ценное в кино? ОПЫТ! То, чего добился. То, что получилось, за что не стыдно. И на всю индустрию сайт Кино-Театр.Ру известен, в частности, очень аккуратным ведением фильмографии актера. То есть вот, если надо посмотреть реальную фильмографию – это на Кино-Театр.Ру. Есть и другие сайты, где можно написать, что снимался в 50 картинах Спилберга и в 150 главных ролях у Тарковского. И это там появится. А Кино-Театр.Ру сначала проверит информацию, свяжется с продакшеном, уточнит все мелочи, и только потом опубликует роль на странице актера. Да и самому ручками там лазить вообще не получится. Пиши админам, админы всё сделают. Аккуратно, быстро и – так, как надо, а не как нам, бедолагам, видится в сладких снах.
Это я всё к чему? Сайту Кино-Театр.Ру. исполняется 20 лет! (ДВАДЦАТЬ, КАРЛ!) И команду сайта я хочу и поздравить с Юбилеем, и сказать Огромное Спасибо. За ваш труд, за ваше внимание, за ваше терпение. Еще столько же вам лет успешной работы! Всех Самых Белых Списков всех интернетов планеты! Удачи, везения и прочего хорошего. СПАСИБО, РЕБЯТА!!! С ПРАЗДНИКОМ!!!
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