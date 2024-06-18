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Анси-2024: Фильм-котострофа, «Мемуары улитки» и другие образцы авторской анимации в тени мейджоров

Фестивальная колонка >>
18 июня 2024
Во французском городе Анси завершился крупнейший в мире фестиваль анимационного кино. Через призму конкурса можно увидеть не только лучшее анимационное кино, но и попробовать представить основные тенденции в мире авторской и зрительской анимации. И основная дилемма перед проведением фестиваля была связана с искусственным интеллектом и применением нейросетей в анимации. Рассказывает Павел Шведов.

Анси-2024: Фильм-котострофа, «Мемуары улитки» и другие образцы авторской анимации в тени мейджоров
фото: "Стеклянный дом"

Незадолго до начала смотра его художественный руководитель Марсель Жан выступил с заявлением, что фестиваль в Анси, являясь глобальным обзором мирового анимационного кино, включит несколько работ, созданных с применением искусственного интеллекта, в свой конкурс. Это вызвало шквал комментариев в мировом сообществе — по большому счёту негативных. Являясь лишь инструментом, искусственный интеллект воспринимается угрозой многим творческим профессиям, и пришествие ИИ и нейросетей в анимацию критикуется столь же яростно, как в своё время появление компьютерной графики и анимации вызвало шок у адептов аналоговых технологий. Сейчас 3D CGI стал визуальным каноном, и его воспринимают как индустриальный мейнстрим. Но компьютерная графика не убила крафтовые методы, и такие визуально близкие технологии, как кукольное кино, продолжают своё существование и даже приобретают новых адептов в среде статусных кинематографистов (примером этому является творчество Гильермо дель Торо и Уэса Андерсона).

Кристалл Анси в полнометражной анимации — де-факто главной номинации фестиваля — в этом году завоевал австралийский мастер стоп-моушна Адам Эллиот фильм «Мемуары улитки» / Memoir of a Snail. Это второй полнометражный Кристалл в карьере режиссёра, и новое кино полностью продолжает эстетику «Мэри и Макса» — нуар, готический юмор, абсурдизм социума, красота «изнанки» и девиаций общества. Его герои всегда экстравагантны, одиночки, аутсайдеры, но с какой-то потрясающей внутренней вселенной и тягой к жизни.

Анси-2024: Фильм-котострофа, «Мемуары улитки» и другие образцы авторской анимации в тени мейджоров
фото: "Мемуары улитки"

Главная героиня фильма Грейс Пудель — одинокая неудачница, фанатка улиток. Весь фильм — это ее исповедальный рассказ о жизни. В юном возрасте, когда Грейс разлучают с ее братом-близнецом Гилбертом, она попадает в спираль тревог и страхов. Но на плаву её удерживает переписка с братом, появление пожилой эксцентричной подруги Пинки, улитки и любовь. Очень хороший образец независимого кино, несколько лимитированного, с избытком закадрового голоса, но обаятельного и гротескного.

Вторую награду полнометражного конкурса — Приз жюри — завоевал Гинтс Зилбалодис за свой новый фильм «Поток» / Flow. Главный герой фильма Кот просыпается в мире, покрытом водой, где, похоже, исчезла вся человеческая раса. Он ищет убежище на лодке вместе с очень разномастной группой других животных. Но ужиться с ними оказывается задачей сложнейшей, чем даже побороть страх перед водой! Всем в братстве (ведь у животных может быть братство, фильм нам это демонстрирует) приходится научиться преодолевать свои различия и приспосабливаться к новому неудобному миру, в котором они оказались.

Анси-2024: Фильм-котострофа, «Мемуары улитки» и другие образцы авторской анимации в тени мейджоров
фото: "Поток"

Гимн катастрофе (пусть и климатической), ода созданию братства — фильм-«котострофа» буквально течёт вперёд, увлекая за собой и героев, и зрителей. Являясь фильмом без слов, «Поток» выдвигает на важные позиции музыку, и она, в дуэте с визуальным пространством, гипнотически затягивает. Герои не пытаются пройти квест, найти решение какой-то глобальной проблемы. Они просто живут рутинной жизнью, борются с повседневными угрозами, находясь друг с другом в одной лодке. Написал, и живо представил себя на ковчеге с другими героями, у которых полностью исчезли прошлое, и будущее совершенно не очевидно. Но жизнь продолжается… Кино — как бы про котика, но и про всех нас в эти последние годы.

Зилбалодис использует в новой картине тот же визуальный приём, что и в феноменальном «Таинственном острове» (Away) (главный приз альтернативного конкурса Анси в категории полнометражных работ в 2019 году). Зритель наблюдает за бездиалоговым путешествием главного героя, как будто проходящем в какой-то неведомой и необычайно красивой компьютерной игре. Собственно, авторы фильма использовали во время производства программные комплексы, использующиеся для создания компьютерных игр. И это ещё один вызов анимации, который и индустрии, и зрителю предстоит осознать и проработать. В случае Зилбалодиса профессиональная аудитория Анси в нему оказалась благосклонна — фильму был вручён также и Приз публики. Всего картина завоевала четыре награды фестиваля, что практически немыслимо для очень конкурентной среды Анси.

Анси-2024: Фильм-котострофа, «Мемуары улитки» и другие образцы авторской анимации в тени мейджоров
фото: "Красивые мужчины"

Приз Поля Гримо (третью по значимости награду конкурса полных метров) завоевала работа из Японии «Тотто у окна» / Totto-Chan: The Little Girl at the Window Синносуке Якувы — наверное, самый по-хорошему зрительский фильм из участников полнометражного конкурса Анси. Маленькая Тотто-тян — жутко непоседливый ребёнок, очень экстраверный и непосредственный. В государственной школе от неё отказываются, не выдерживает традиционная система образования столь свободных детей. И родители отдают дочку в «академию Томоэ» — школу с либеральными традициями обучения, где детям позволяется буквально всё, а уроки проходят в старом трамвайном вагоне!
В стенах новой школы Тотто-тян узнает, что такое дружба и взаимоподдержка, привязанность и смерть, расизм и нетерпимость, и сталкивается с обществом перед и во время Второй мировой войны — с ростом национализма, ксенофобии, консерватизма…

Фильм основан на автобиографических мемуарах, написанных японской телеведущей и послом доброй воли ЮНИСЕФ Тэцуко Куроянаги. Книга вышла в 1981 году и стала бестселлером. В ней рассказывается о ценностях нетрадиционного образования, которое Куроянаги получила в той самой Томоэ Гакуэн — токийской начальной школе, основанной педагогом Сосаку Кобаяси. Интересно отметить, что японское название книги — это выражение, используемое для описания людей-аутсайдеров, потерпевших неудачу. В школе все дети равны и важны, независимо от своих физических данных или ментальных особенностей. Например, лучшим другом Тотто-тян становится мальчик-христианин, больной полиомиелитом, и за развитием их дружбы в фильме хочется наблюдать бесконечно.

Анси-2024: Фильм-котострофа, «Мемуары улитки» и другие образцы авторской анимации в тени мейджоров
фото: "Тотто у окна"

Все дети в этой школе живут счастливой жизнью, не подозревая о том, что происходит в мире. Начало Второй мировой войны не меняет привычного уклада школы, да и всей жизни вокруг. Изменения начинают происходить как бы исподволь, незаметно. То в автомате по дороге в школу заканчиваются столь любимые Тотто-тян карамельные конфеты, то родителям становится сложно готовить детям разнообразные и насыщенные обеды. Однажды школа попала под бомбёжку и так и не была восстановлена. Фильм заканчивается на обещании директора восстановить школу и на переезде девочки в другую местность.
Кино хорошо показывает дальнейший транзит классического аниме в сторону визуальных авторских экспериментов. В нескольких эпизодах — фантазиях Тотто-тян — авторы позволяют себе уйти в феерический отрыв. Лиричное, одновременно и грустное, и радостное кино о взрослении и дружбе. И о том, как важно сберегать человечность себе и видеть друзей вокруг.

Несколько фильмов полнометражного конкурса оказались обделёнными вниманием жюри, но о них, всё равно, невозможно умолчать. Не одни Эллиот и Зилбалодис оказались в конкурсе верны своей эстетике. Патриарх французской анимации Жан-Франсуа Лагиони также продолжает создавать новые фильмы, и достаточно часто они оказываются достойными внимания. В этом году фестиваль включил в конкурс его «Лодку в саду» / A Boat in the Garden — полнометражный мультфильм о жизни в послевоенной Франции. В нем папа главного героя, рассудительный мужчина, вдруг начинает увлечённо строить в придомовом саду лодку — копию парусника знаменитого моряка Джошуа Слокама. Пока родители строят лодку, мальчик наблюдает за их нежными отношениями и проникается любовью к морю и рисованию.

Анси-2024: Фильм-котострофа, «Мемуары улитки» и другие образцы авторской анимации в тени мейджоров
фото: "Лодка в саду"

Лагиони — живой классик, буквально мастодонт французской анимации. Доказательством этому является гран-при Анси за короткометражку «Мадемуазель и виолончелист», врученный в далеком 1965 году. Нечасто мастерам удаётся столь долгое время оставаться на вершине, сохраняя бодрость и адекватность режиссуры. Их ждёт либо экранное графоманство, либо фееричное несовпадение с контекстом. В новой работе Лагиони проявляется как живой классик, пусть и с несколько сентиментальным, ностальгическим взглядом на жизнь.

Ещё один обделённый призами, но достойный полнометражный фильм — «Дикие» / Sauvages Клода Барра. В тропическом лесу Борнео девочка Керия спасает детеныша орангутанга на плантации пальмового масла, где работает ее отец. На следующий день к ним приезжает двоюродный брат Керии Селай, родители которого живут в лесу и участвуют в конфликте с лесозаготовительной компанией. Селаю не нравится городская жизнь, и он решает вернуться к родителям в лес, а Керия пытается его остановить и теряется в джунглях.

Анси-2024: Фильм-котострофа, «Мемуары улитки» и другие образцы авторской анимации в тени мейджоров
фото: "Дикие"

Зал в Анси предрасположен к приёму французских фильмов. Особенно таких, как «Дикие» — крафтовых арт-мейнстримов, объединяющих в себе черты зрительского и некоммерческого кино. Правда, во Франции такие фильмы идут в кинотеатрах и пользуются любовью аудитории, но для России, например, картина будет довольно сильным арт-хаусом. Какие-то дикие звери, дети гуляют одни в джунглях, левацкие подрывы бульдозеров, ядовитые змеи и пауки — всё это далеко от нормы детского кино для многих стран, но не для Франции, где предыдущий фильм Клода Барра «Жизнь кабачка» (полнометражный Кристалл Анси в 2016 году) стал заметной картиной. Кино, действительно, смотрится диптихом с Кабачком. В центре сюжета — история детей, их взросления и «обретения имени», понимания своего места в этом мире — непростом, полным опасностей и невзгод, но и одновременно прекрасном.

И последняя работа полнометражного конкурса, которую невозможно не упомянуть — «Воображение» / The Imaginary Ëсиюке Момосе. Главный герой фильма Раджер кажется обычным мальчиком, но на самом деле является воображаемым другом девочки Аманды — мечтательницы, фантазёрки, создающей сказочные миры вокруг. Раджера никто вокруг не видит, и, кажется, их дружбе ничего не угрожает, до тех пор, пока в дом не постучится мистер Батлинг — охотник за воображениями.

Анси-2024: Фильм-котострофа, «Мемуары улитки» и другие образцы авторской анимации в тени мейджоров
фото: "Воображение"

Чрезвычайно симпатичное кино от японской Studio Ponoc — студии, основанной Ёсиаки Нисимурой, до этого работавшим на Studio Ghibli. Я стремлюсь следить за работами Studio Ponoc, они достойны внимания. И создатели «Воображения »это оправдывают с лихвой. Драматургически фильм выглядит здраво, не заставляет скучать. Борьбу воображений с их уничтожающей силой авторы картины не стали прямо возводить во вселенское противостояние. Кажется, что мы видим сюжет, посвящённый жизни отдельной семьи, таких Малыша и Карлсона, только вместо мальчика — девочка, да и воображаемый друг не настолько токсичный и нарциссический товарищ, как у Астрид Линдгрен. Как это уже неоднократно происходит с хорошим кино, фильм выйдет в мировой прокат не в кинотеатрах, а на Netflix — с 5 июля.

Кстати, лидирующие полнометражные фильмы из конкурса Анси достигают и российских киноазлов. Одни из лидеров Анси прошлого года - «Четыре души Койота» Арона Гаудера (Приз жюри) и «Сирокко из страны ветров» Бенуа Шьё (Приз публики) в июне выходит в российский прокат. Думаю, дождутся своей череды и фильмы, принявшие участие в фестивале в Анси в этом году.

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АнимацияАннесиПавел Шведов
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Анси-2024: Фильм-котострофа, «Мемуары улитки» и другие образцы авторской анимации в тени мейджоров фотографии
Анси-2024: Фильм-котострофа, «Мемуары улитки» и другие образцы авторской анимации в тени мейджоров фотографии
Анси-2024: Фильм-котострофа, «Мемуары улитки» и другие образцы авторской анимации в тени мейджоров фотографии
Анси-2024: Фильм-котострофа, «Мемуары улитки» и другие образцы авторской анимации в тени мейджоров фотографии
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