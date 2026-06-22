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Медицинская драма «Эпикриз» с Кристиной Казинской и Кириллом Дыцевичем вышла в сети

22 июня
2026 год

Новости кино >>
22 июня 2026
На медиаплатформе СМОТРИМ состоялась цифровая премьера пилотной серии медицинской драмы «Эпикриз» режиссера Олега Кириченко. Главные роли исполнили Кристина Казинская, Кирилл Дыцевич, Нил Кропалов, Сергей Дорогов, Маргарита Шерш и другие, сообщает пресс-служба сервиса.

Медицинская драма «Эпикриз» с Кристиной Казинской и Кириллом Дыцевичем вышла в сети
фото: пресс-служба платформы СМОТРИМ

«Эпикриз» – медицинская драма о непростом взаимодействии практикующих врачей с научной степенью и органов уголовного следствия. В центре сюжета пилотной серии – расследование гибели известной телеведущей: она умирает на операционном столе, и в ее смерти обвиняют успешного хирурга Лизу Тарасову. За резонансное дело берется суровый следователь с личной неприязнью к врачам. Чтобы оправдать свое честное имя, Лиза и ее коллеги берутся сами выяснить реальную причину смерти пациентки. После этого случая принимается решение о создании специальной врачебной комиссии для расследования преступлений в сфере медицины при Следственном комитете, возглавить которую предстоит Тарасовой.

«Сериал "Эпикриз" – это прежде всего медицинский детектив, где пострадавший – пациент, а следователи – профессиональные и опытные врачи. В каждой новой серии зритель сможет наблюдать за тем, как специальная комиссия, собранная из докторов, будет искать реальную причину произошедшего. Всех любителей медицинских сериалов ждут медицинские кейсы, основанные на реальных сложных случаях из жизни практикующих врачей – наших консультантов. Более того, с этим сериалом мы проводим небольшой, но очень важный для нас эксперимент: публикуем самую первую серию сразу после ее показа на фестивале сериалов «Пилот» и до того, как все серии сериала будут сняты. Делаем мы это в том числе для того, чтобы иметь возможность включить в сезон истории, которыми захотят поделиться наши зрители. В социальных сетях медиаплатформы СМОТРИМ можно будет следить за ходом съемок сериала, смотреть видео со съемочной площадки и обсуждать первые впечатления от материала», — рассказывает главный продюсер платформы СМОТРИМ Лили Шерозия.

Съемки пилотной серии проходили в Москве в стенах действующей больницы. Консультантами проекта выступили практикующие врачи.

«Мы не защищаем врачей и не встаем на сторону пациентов. Мы просто хотим показать, как все на самом деле сложно и неоднозначно в медицине – где долг, где страх, где ошибка, а где необходимость. А кто прав, пусть зритель решает сам», — добавляет режиссер и шоураннер проекта Олег Кириченко.

Премьера проекта состоялась на фестивале сериалов «Пилот» в Иваново.
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Медицинская драма «Эпикриз» с Кристиной Казинской и Кириллом Дыцевичем вышла в сети фотографии
Медицинская драма «Эпикриз» с Кристиной Казинской и Кириллом Дыцевичем вышла в сети фотографии
Медицинская драма «Эпикриз» с Кристиной Казинской и Кириллом Дыцевичем вышла в сети фотографии
Медицинская драма «Эпикриз» с Кристиной Казинской и Кириллом Дыцевичем вышла в сети фотографии
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