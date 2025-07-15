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Дочь экс-зампреда правительства России Мария Шувалова стала примой Большого театра

15 июля
2025 год

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15 июля 2025
Балерина Мария Шувалова, дочь бывшего зампреда правительства России Игоря Шувалова, возведена в ранг солистки Большого театра. 26-летняя артистка уже 8 лет выступает на сцене Большого, но свою первую главную партию получила лишь в этом году. Её дебют в балете «Анюта» вызвал массовое защемление сфинктеров непропорциональный случаю резонанс в соцсетях и прессе. Все на несколько дней превратились в экспертов в области балетного искусства и постановили, что Мария профнепригодна и вообще безнадёжна. А её карьеру в Большом театре устроил папа.

Дочь экс-зампреда правительства России Мария Шувалова стала примой Большого театра

В интервью журналу The Voice Шувалова рассказала, что родители не просто не помогали ей с карьерой балерины, а были против этой идеи. Что на подготовку к партии у неё было всего лишь 6 недель и что атака в соцсетях была спланированной акцией некоего человека из балетной среды. А из многочисленных интервью артистов балета мы уже знаем, что эта среда весьма токсична. «Я искренне пыталась понять, в чём меня обвиняют. Вроде начинают критиковать танец – и сразу же переходят к фамилии, каким-то миллионам, богатству, якобы заранее обусловившему моё появление на сцене.

Дочь экс-зампреда правительства России Мария Шувалова стала примой Большого театра

Человек из балетной среды, который делает себе имя на хейте молодых балерин, ни разу не танцевавший ни главной, ни сольной партии, с чужой подачи начинает настоящую атаку. Её затем подхватили другие, в основном так называемые иноагенты. Жаль осознавать, что всё это – один из этапов большой и грязной игры, затеянной даже не против меня, и моё выступление – лишь повод. Уверена, в скором времени мы узнаем режиссёров этой кампании».

Дочь экс-зампреда правительства России Мария Шувалова стала примой Большого театра

Не жалеющий критики для коллег и учеников Николай Цискаридзе в интервью Лауре Джугелии встал на защиту Шуваловой. И обвинил худрука балетной группы Большого театра Махара Вазиева в намеренном саботаже спектакля. «Я очень люблю эту девочку, потому что я с ней знаком с её детства. И в балет она пришла во многом благодаря мне, я с ней за ручку пришёл на поступление в Московское хореографическое училище. Все вопросы надо адресовать к нынешнему руководству Большого театра. Люди, которые покупают билеты на «Щелкунчика« или «Спартака» сегодня, они не получают того качества продукт, который они должны получить. Это не имеет отношения к тем спектаклям, которые должны идти на главной сцене страны. Я это говорю много лет.

Дочь экс-зампреда правительства России Мария Шувалова стала примой Большого театра

То, в каких условиях Маша готовилась, как она готовилась — я немного знаю инсайд — это всё настолько неприятно. У коллектива есть руководитель балета (Махар Вазиев), пусть он сядет и ответит. Он поставил специально человека, который ей не подходит вообще. Потому что у каждого из нас есть габарит. Ты, как артист балета, должен понимать, что в этом балете такие-то поддержки, элементы. Люди должны друг другу подходить просто по весовой категории, по внешнему виду, по росту. Он ставит человека, который не сможет сделать это, заведомо специально делает. Я в этом абсолютно уверен, потому что человек такой. И так все роли и все спектакли».
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№ 2
SV_kino   15.07.2025 - 18:16
"У коллектива есть руководитель балета (Махар Вазиев), пусть он сядет и ответит" ответит и сядет! ) читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   15.07.2025 - 17:19
Цискаридзе другого сказать не мог, ежу понятно.Насчет девушки, она реально не балерина. Все видели ролик её танца. Далекие от балета люди смеялись. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фотографии >>
Дочь экс-зампреда правительства России Мария Шувалова стала примой Большого театра фотографии
Дочь экс-зампреда правительства России Мария Шувалова стала примой Большого театра фотографии
Дочь экс-зампреда правительства России Мария Шувалова стала примой Большого театра фотографии
Дочь экс-зампреда правительства России Мария Шувалова стала примой Большого театра фотографии
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