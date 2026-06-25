«Он в каком-то смысле ещё иждивенец»: Сергей Гармаш рассказал о сыне

Сергей Гармаш редко даёт интервью: актёр востребован и постоянно занят на съёмках. Сергей Леонидович женат на актрисе Инне Тимофеевой, у него двое детей: дочь Дарья и сын Ваня. С журналистами актёр больше предпочитает говорить о творчестве, но в беседе для журнала «Атмосфера», которую цитирует издание «WomanHit», ответил и на несколько личных вопросов. В частности, он рассказал о своём сыне Иване, студенте Лингвистического университета имени Мориса Тореза.
фото: Сергей Гармаш/ Источник: novochag.ru
«Честно скажу, что у Вани нет нужды подрабатывать, он в каком-то смысле ещё является иждивенцем, и никакой проблемы у нас в этом смысле нет. Но дело в том, что он учится буквально, как нужно учиться, и это занимает у него огромное количество времени. Он поступил в университет с базовыми языками: английским и немецким, а потом выбрал основным языком корейский. На втором курсе добавил японский. Месяц назад по собственной инициативе сделал первый перевод корейской книжки поговорок, пословиц и небольших смешных историй. Плюс у него увлечение: он серьёзно занимается музыкой», — сказал в интервью актёр.
фото: Сергей Гармаш с сыном/ Источник: passion.ru
По словам Сергея Леонидовича, Иван начал сочинять музыку ещё в школе: он научился этому с помощью интернета: «Сейчас он спокойно садится за фортепиано и играет на слух саундтрек, который только что услышал, посмотрев фильм. Раз-два в месяц он обязательно ходит на симфонические концерты».
фото: Сергей Гармаш/ Источник: novochag.ru
Отец с сыном советуют друг другу фильмы для просмотра и любят их обсудить. Иногда Ване удаётся даже повлиять на мнение отца: «Кстати, он убедил меня посмотреть «Гарри Поттера», и я сделал это с большим удовольствием. Правда, сейчас у Вани перерыв в чтении, в последних классах он читал очень много».
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