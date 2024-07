Свет далеких кассет: фильмы-переживания, вдохновленные VHS-эпохой

Читать Салем, иди за мной: 15 новых феминистских хорроров

В провинциальном городке Биг Ривер после неудачного свидания со «школьным принцем» Энди () пропадает старшеклассница Кэролин (). Пока труп девушки ползет то ли в сторону дома, то ли, напротив подальше, в чащу, местные жители переосмысляют жизнь. Стойкая Джоанна (), носящая футболки, где блестками вышито «Анжела Дэвис» или «Жанна д’Арк», продает взрослым извращенцам пользованное белье депрессивной матери, якобы беременная Рене ( Кейт Аррингтон ) изменяет супругу-полицейскому с мимом, а её дочь-чирлидерша Лорел () встречается с Энди, но обменивается с симпатичной сверстницей записками и сувенирами, которые они прячут в вагинах.Постановщица Дженнифер Ридер насыщает пестро-сновидческое пространство подростковой мистики, знакомое, например, по « Донни Дарко », квирной энергетикой, а вопрос в духе « Твин Пикса » — «» — в этой феминистски артикулированной версии шоу Дэвида Линча как будто и не стоит. Школьный хор разучивает каверы на хиты 80-х (Girls just wanna have fun, Blue monday, I melt with you), которые не особо коррелируют с действительностью, но сокровенны — крохотные вещицы, скрытые от посторонних глаз, а смутные перспективы подростки видят лишь с крыши учебного заведения. Сама среднеамериканская норма, забетонированная фильмами и сериалами, противится вечному повторению из поколения в поколение — и Ридер фиксирует это сюрреальное блуждание духа, напитанного (под)сознательными поп-культурными образами.18-летняя Сара ( Джулия Сара Стоун ) не ладит с матерью, страдает бессонницей и как следствие часто дрыхнет на занятиях. Пребывание в постоянной дреме выводит её на сомнологов, которые платят за наблюдение чужих снов: при помощи специальных приборов они ищут объяснение загадочному феномену. Точнее — жуткой фигуре, которая рано или поздно возникает в ночных видениях.Второй полный метр канадца Энтони Скотта Бернса действительно напоминает ночной кошмар — тягучий, изменчивый, полный знакомых образов, уже зафиксированных в культуре. Живопись, фильмы Линча и Кроненберга — лишь вершина айсберга, слои прошлых записей, из-под которых проглядывает парализующий и неописуемый ужас конечности. Помимо тревожно-размытой атмосферы «Кошмары» подкупают нездешним визуалом, настраивающий на лад, что не только кино и сны, но саму жизнь с личностью можно воспринимать как затертое изображение с кассеты. Можно ли докопаться до первого слоя — открытый вопрос.К 2035 году адепты капитализма догадались ввести налоги на сны — за каждый увиденный образ надобно уплотить. Инспектору Джеймсу Преблу (режиссер фильма Кентакер Одли ) выпало взыскать колоссальную задолжность с эксцентричной пожилой художницы Арабелле Изадоре ( Пенни Фуллер ), повидавшей многое — и задаром. Поначалу бюрократическая процедура идет как обычно, но вскоре Пребл, методично отсматривающий симуляции грез, узнает нечто невообразимое.Ретро-футуризм «Земляничного особняка» подобен захламленному будущему из « Бегущего по лезвию » или « Акиры », с той лишь разницей, что теперь компактный (не)уют XXI века трудно представить без чертежей из каталога ИКЕА или фильмов Уэса Андерсона (простите за две одинаковые картинки). Гротескная повседневность напоминает наслоение рекламных роликов: гора видеокассет с хрониками фазы быстрого движения глаз и розовая меблирашка, куда к Преблу ломится пугающий закадыка, проникающая в разные сны незнакомка и матросы с мышиными головами, приветственное лизание мороженого и прочие сюрреалистичные антонимы офисного бытия. Одли тщательно, где-то с кафкианской основательностью декорирует драмеди о противоборстве неугомонных фейков капитализма и диких, но симпатичных реальных чувств. Звучит суховато, но формуляр — тоже земляничный, приятно выделяющийся в папке ГОСТа цифровизации и унификации.1995 год, четырехлетний Кевин и шестилетняя Кайли просыпаются среди ночи в опустевшем доме и решают дожидаться отца на первом этаже — в компании мультиков по телевизору. Время идет, папа не возвращается, а предметы в жилище начинают двигаться или даже пропадать. В какой-то момент к числу паранормальных событий добавляется вкрадчивый голос из тьмы.Экспериментальный хоррор, составленный из ночных кошмаров режиссера и пользователей его YouTube-канала. Плавно сменяющиеся кадры «Скинамаринка», преимущественно статичные, сняты так, будто у детей есть неповоротливый видеорегистратор, чей объектив вечно направлен в пол, угол, дверной косяк или зияющий коридор. Череду сплошных артефактов любительской съемки («Уже снимает?») сопровождают детские разговоры и вводящий в транс шум ТВ (почему-то с искажением голоса а-ля 1960-е). В каком-то смысле — «Кошмары» наоборот: не про центральный страх человечества, но размытое множество коллективных (и подсознательных) переживаний, зафиксированное в аудио и номинально проиллюстрированное видеорядом, снятым при освещении телевизора.1996 год, одинокий семиклассник Оуэн () во время выборов президента приходит с мамой на избирательный участок в школе и знакомится в школе с Мэдди ( Бриджетт Ланди-Пейн ). Она старше на два года, сторонится родителей и большинство сверстников, а еще обожает подростковый сериал The Pink Opaque. Иллюстрированный гид по шоу и привлекает внимание юноши, которому не разрешают смотреть ТВ после девяти, а историю о девочках-телепатках Изабель ( Хелена Ховард из « Мадлен Мадлен ») и Таре (), которые борются с потусторонними силами Мистера Меланхолии, живя в разных уголках страны, показывают по Adult Swim в 22-30. Стоит Оуэну увидеть один эпизод, и в нем поселится ощущение, что он (через два года уже Джастис Смит ) живет не свою жизнь.Сновидческий фильм транспостановщицы— восходящей звезды инди-кино, чей дебют « Мы все идем на всемирную выставку » заворожил Эмму Стоун (она спродюсировала «Я видел…»). Образ любимого шоу детства — похожего на « Баффи » или городское фэнтези попроще — нужен не ради заигрывания с поп-культурными кодами вновь модных 90-х, но в качестве триггера. Подростки, которым некомфортно в пубертатной неопределенности, ментальном состоянии, социальных телах или ролях, откликаются как на типажи героинь, так и на ощущение, что они наблюдают (свою) жизнь со стороны. Так (не)реальность происходящего окрашивается еще и в сине-розово-голубые цвета (гендерной) дисфории.