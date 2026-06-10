Мария Порошина тайно вышла замуж за Ярослава Бойко

анонс

Актриса опубликовала в соцсетях пост с редкими семейными кадрами

Бывшая жена Тимура Родригеза подала на него в суд

Актриса возвращает себе право скучать и подкрепляет его списком литературы

«Я изучала скуку»: Паулина Андреева о защите курсовой работы по философии в МГУ

12 июня

«Я прожила в России чудеснейшую жизнь»: Ингеборга Дапкунайте о космополитизме

Актриса ни о чём не сожалеет и никого не осуждает