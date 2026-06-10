Мария Порошина тайно вышла замуж за Ярослава Бойко

Гоша Куценко рассекретил тайную свадьбу своей бывшей возлюбленной Марии Порошиной. В телепрограмме «Ты не поверишь» актёр не только подтвердил, что она вышла замуж за коллегу Ярослава Бойко, но и признался, что лично присутствовал на церемонии. «Слава Бойко надежный. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе», — заявил Куценко.
фото: Мария Порошина и Ярослав Бойко / Источник: woman.ru
У Порошиной богатая личная история. В 90-е у неё был роман с Куценко, в отношениях с которым родилась дочь Полина. В начале 2000‑х актриса вышла замуж за Илью Древнова и родила ему троих дочерей. В 2018 году, будучи беременной пятым ребёнком, Порошина развелась с Древновым. Позже в публичном поле обсуждался вопрос отцовства младшего сына Андрея, однако имя его отца актриса не раскрывает. Бойко, в свою очередь, развёлся с хореографом Рамуне Ходоркайте в 2023 году. У них двое общих детей.
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