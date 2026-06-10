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Мария Порошина тайно вышла замуж за Ярослава Бойко

10 июня
2026 год

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10 июня 2026
Гоша Куценко рассекретил тайную свадьбу своей бывшей возлюбленной Марии Порошиной. В телепрограмме «Ты не поверишь» актёр не только подтвердил, что она вышла замуж за коллегу Ярослава Бойко, но и признался, что лично присутствовал на церемонии. «Слава Бойко надежный. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе», — заявил Куценко.

Мария Порошина тайно вышла замуж за Ярослава Бойко
фото: Мария Порошина и Ярослав Бойко / Источник: woman.ru

Слухи о романе Порошиной и Бойко ходили давно. Пара познакомилась на съёмках сериала «Всегда говори "Всегда"», но ни один из возлюбленных официально отношения не подтверждал. Куценко намекал на тайную свадьбу ещё два года назад, однако тогда имени нового мужа актрисы не раскрыл.

Мария Порошина тайно вышла замуж за Ярослава Бойко
фото: соцсети Марии Порошиной

У Порошиной богатая личная история. В 90-е у неё был роман с Куценко, в отношениях с которым родилась дочь Полина. В начале 2000‑х актриса вышла замуж за Илью Древнова и родила ему троих дочерей. В 2018 году, будучи беременной пятым ребёнком, Порошина развелась с Древновым. Позже в публичном поле обсуждался вопрос отцовства младшего сына Андрея, однако имя его отца актриса не раскрывает. Бойко, в свою очередь, развёлся с хореографом Рамуне Ходоркайте в 2023 году. У них двое общих детей.
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Мария Порошина тайно вышла замуж за Ярослава Бойко фотографии
Мария Порошина тайно вышла замуж за Ярослава Бойко фотографии
Мария Порошина тайно вышла замуж за Ярослава Бойко фотографии
Мария Порошина тайно вышла замуж за Ярослава Бойко фотографии
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