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Орнелла Мути подаёт заявление на получение российского гражданства

23 июля
2026 год

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23 июля 2026
По информации издания РИА «Новости», дочь Орнеллы Мути певица Найке Ривелли сообщила, что они с мамой намерены подать прошение с просьбой о российском гражданстве. «Мы подаём заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. [...] У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», — заявила Ривелли новостному агентству. Несмотря на то, что ей уже приходилось вступаться за мать из-за нападок прессы по поводу визитов в Россию и особенно из-за благотворительного ужина с Владимиром Путиным, который был аж в 2010 году, Ривелли заверила, что пока ни Мути, ни она сама не сталкивались с критикой по поводу своего решения о получении гражданства.

Орнелла Мути подаёт заявление на получение российского гражданства
фото: Орнелла Мути с дочерью/ Источник: соцсети Орнеллы Мути

«Многие итальянцы любят Россию, людей, которые там живут, и культуру этой страны. Итальянцы, которые знают историю, не забывают о её событиях. [...] Даже во время пандемии коронавируса нас всегда поддерживали россияне», — цитирует дочь Орнеллы Мути РИА «Новости». Ривелли также упомянула о том, что для постоянного места жительства они с мамой собираются купить жильё в Москве или Петербурге и даже перевезти туда родственников.

Орнелла Мути подаёт заявление на получение российского гражданства
фото: Орнелла Мути с дочерью/ Источник: соцсети Орнеллы Мути

В 2016 году Орнелла Мути уже заявляла журналистам о своём желании стать гражданкой России и намерении купить в Москве квартиру. Актриса говорила, что уже готовит документы для подачи в миграционную службу. Занятно, что сбор бумаг занял целых 10 лет.
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Орнелла Мути подаёт заявление на получение российского гражданства фотографии
Орнелла Мути подаёт заявление на получение российского гражданства фотографии
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