Создатель «Синего Жука» Анхель Мануэль Сото встал у руля адаптации игровой серии Just Cause

Найден новый режиссер для киноадаптации популярной игровой серии Just Cause. Согласно THR
, кресло постановщика ленты «Правое дело» займет создатель «Синего Жука
» Анхель Мануэль Сото
.
По сюжету оперативнику ЦРУ Рико Родригесу (он же Скорпион), специализирующемуся на свержении диктаторов маленьких богатых стран, предстоит столкновение с военизированной организацией «Черная рука».
Над экранизацией уже корпят свыше пяти лет. Ранее сценаристами числились Джон Колли и Дерек Колстад
, а режиссерами — Брэд Пейтон
и Майкл Даус
. На главную роль претендовал Джейсон Момоа
. В былые времена права на экранизацию принадлежали компании Constantin Film, а теперь — студии Universal Pictures. Продюсером картины на данный момент заявлен Дэвид Литч
.
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По данным
гуру игровой журналистики Джейсона Шрайера, Голливуд после кассового успеха мультфильма «Братья Супер Марио в кино
» и огромного зрительского интереса к «Фоллауту
» теперь всерьез рассматривает индустрию видеоигр как следующую благодатную почву для идей и сюжетов. А потому в ближайшие годы количество кино- и сериальных адаптаций как громких блокбастеров, так и малобюджетных игр возрастет в несколько раз.
Первая игра приключенческой серии Just Cause, созданной Avalanche Studios, вышла в 2006 году и с тех пор обзавелась тремя сиквелами. Ее отличительной особенностью является отрытый мир, в котором можно все разрушать и, вообще, делать все, что вздумается. Свое название игра получила от реального вторжения США в Панаму под кодовым названием Operation Just Cause.
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