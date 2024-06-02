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Создатель «Синего Жука» Анхель Мануэль Сото встал у руля адаптации игровой серии Just Cause

2 июня
2024 год

Новости кино >>
2 июня 2024
Найден новый режиссер для киноадаптации популярной игровой серии Just Cause. Согласно THR, кресло постановщика ленты «Правое дело» займет создатель «Синего Жука» Анхель Мануэль Сото.

Создатель «Синего Жука» Анхель Мануэль Сото встал у руля адаптации игровой серии Just Cause
фото: thewrap.com

По сюжету оперативнику ЦРУ Рико Родригесу (он же Скорпион), специализирующемуся на свержении диктаторов маленьких богатых стран, предстоит столкновение с военизированной организацией «Черная рука».

Над экранизацией уже корпят свыше пяти лет. Ранее сценаристами числились Джон Колли и Дерек Колстад, а режиссерами — Брэд Пейтон и Майкл Даус. На главную роль претендовал Джейсон Момоа. В былые времена права на экранизацию принадлежали компании Constantin Film, а теперь — студии Universal Pictures. Продюсером картины на данный момент заявлен Дэвид Литч.

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По данным гуру игровой журналистики Джейсона Шрайера, Голливуд после кассового успеха мультфильма «Братья Супер Марио в кино» и огромного зрительского интереса к «Фоллауту» теперь всерьез рассматривает индустрию видеоигр как следующую благодатную почву для идей и сюжетов. А потому в ближайшие годы количество кино- и сериальных адаптаций как громких блокбастеров, так и малобюджетных игр возрастет в несколько раз.

Первая игра приключенческой серии Just Cause, созданной Avalanche Studios, вышла в 2006 году и с тех пор обзавелась тремя сиквелами. Ее отличительной особенностью является отрытый мир, в котором можно все разрушать и, вообще, делать все, что вздумается. Свое название игра получила от реального вторжения США в Панаму под кодовым названием Operation Just Cause.
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