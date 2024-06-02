Создатель «Синего Жука» Анхель Мануэль Сото встал у руля адаптации игровой серии Just Cause

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От «Первого класса» до «Большой перемены»: 10 фильмов и сериалов про школу

Сериалы Светланы Самошиной и Валерии Гай Германики вместе с фильмами Ролана Быкова и Динары Асановой