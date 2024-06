Создатель «Синего Жука» Анхель Мануэль Сото встал у руля адаптации игровой серии Just Cause

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Найден новый режиссер для киноадаптации популярной игровой серии Just Cause. Согласно THR , кресло постановщика ленты «Правое дело» займет создатель « Синего Жука По сюжету оперативнику ЦРУ Рико Родригесу (он же Скорпион), специализирующемуся на свержении диктаторов маленьких богатых стран, предстоит столкновение с военизированной организацией «Черная рука».Над экранизацией уже корпят свыше пяти лет. Ранее сценаристами числились Джон Колли и Дерек Колстад , а режиссерами — Брэд Пейтон Майкл Даус . На главную роль претендовал Джейсон Момоа . В былые времена права на экранизацию принадлежали компании Constantin Film, а теперь — студии Universal Pictures. Продюсером картины на данный момент заявлен Дэвид Литч По данным гуру игровой журналистики Джейсона Шрайера, Голливуд после кассового успеха мультфильма « Братья Супер Марио в кино » и огромного зрительского интереса к « Фоллауту » теперь всерьез рассматривает индустрию видеоигр как следующую благодатную почву для идей и сюжетов. А потому в ближайшие годы количество кино- и сериальных адаптаций как громких блокбастеров, так и малобюджетных игр возрастет в несколько раз.Первая игра приключенческой серии Just Cause, созданной Avalanche Studios, вышла в 2006 году и с тех пор обзавелась тремя сиквелами. Ее отличительной особенностью является отрытый мир, в котором можно все разрушать и, вообще, делать все, что вздумается. Свое название игра получила от реального вторжения США в Панаму под кодовым названием Operation Just Cause.