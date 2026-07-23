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Агата Дранга, Анна Банщикова и Валерия Астапова вновь стали «Химкинскими ведьмами»

23 июля
2026 год

Новости кино >>
23 июля 2026
Начались съемки второго — 16-серийного — сезона комедии «Химкинские ведьмы» с Агатой Дрангой, Анной Банщиковой и Валерией Астаповой в главных ролях, сообщает пресс-служба канала СТС.

Агата Дранга, Анна Банщикова и Валерия Астапова вновь стали «Химкинскими ведьмами»
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Вернулась с ощущением шикарно проведенного отпуска. Для меня это встреча с родными лицами и начало нового этапа. Надеюсь, что второй сезон станет таким же веселым аттракционом, а герои раскроются чуть больше как личности. Мне самой хочется узнать о прошлом Марины и придать героине больше женственности. А еще в первом сезоне я снималась в пикантном положении и не могла показать обилие образов, но сейчас по-настоящему можно дать волю воображению», — делится Агата Дранга.

По сюжету ведьмы Марина (Дранга), Света (Банщикова) и Оля (Астапова) чуть не передали магический дар, полученный от уличной ведуньи (Алёна Яковлева), колдуну Глебу (Марк Богатырёв). Во время обряда он неожиданно погибает, а вторые половинки ведьм — Миша (Михаил Кремер), Дима (Антон Жижин) и Ваня (Кузьма Сапрыкин) — случайно получают их суперсилы. Теперь Миша может видеть призраков, Ваня — будущее, а Дима читает мысли. Пока парни пускаются во все тяжкие, дух Глеба пытается вернуться в мир живых и забрать дар ведьм.

Агата Дранга, Анна Банщикова и Валерия Астапова вновь стали «Химкинскими ведьмами»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Превращение человека в кентавра, полет на швабре, погоня за убегающим стулом, происки ручки судьбы, поиск зеркала двух миров, битва с древним магом и другие приключения ждут главных героев. «С одной стороны, мы снимаем волшебную историю с большим количеством трюков, с другой — показываем зрителям: для счастья магия не нужна. И в новом сезоне герои сталкиваются с выбором: получить желаемое с помощью суперсилы или своих усилий. Кому-то из героев придется расплатиться за магию, кто-то окажется с разбитым сердцем, а кто-то на перепутье. К тому же появятся новые антагонисты, которые помогут раскрыться нашим персонажам», — считает креативный продюсер Игорь Тудвасев.

По словам режиссера Максима Зыкова, «в прошлом сезоне актеры сами выполняли трюки, и в этот раз таких сцен будет еще больше. Авторы придумали много интересных аттракционов, и смешных, и в то же время ярких, так что ни нам, ни зрителям скучать не придется. При этом мы все так же нацелены на "бытовую" магию, которая вызывает скорее комический эффект».
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