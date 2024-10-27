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Рональд Д. Мур познакомит телезрителей с Богом войны

27 октября
2024 год

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27 октября 2024

Создатель «Звездного крейсера Галактики», «Чужестранки» и других популярных сериалов Рональд Д. Мур назначен сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером телевизионной адаптации игровой серии God of War, уверяет Deadline.

Рональд Д. Мур познакомит телезрителей с Богом войны
фото: joblo.com

Более двух лет шоу было закреплено за продюсером «Колеса времени» Рэйфом Джадкинсом и создателями «Пространства» Марком Фергусом и Хоуком Остби. Трио подготовило несколько сценариев, однако недавно решило покинуть проект.

За производство телевизионной версии отвечают Amazon Prime Video, Sony Pictures Television и PlayStation Productions.

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God of War повествует о полубоге — спартанском генерале Кратосе, уничтожающем из мести пантеон древнегреческих, а впоследствии и скандинавских богов. Его основным оружием являются клинки Хаоса и топор.

На счету серии девять игр для консолей, выполненных в экшн-жанрах hack and slash и action-adventure. Первую часть студия Santa Monica Studio выпустила в 2005 году на PlayStation 2. В 2018-м на свет появился перезапуск серии, который спустя четыре года перестал быть эксклюзивом PlayStation 4, выйдя на ПК. Сюжет этой игры был продолжен в приключенческом экшене God of War: Ragnarök, вышедшем в 2022-м.
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