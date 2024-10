Рональд Д. Мур познакомит телезрителей с Богом войны

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Создатель « Звездного крейсера Галактики », « Чужестранки » и других популярных сериалов Рональд Д. Мур назначен сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером телевизионной адаптации игровой серии God of War, уверяет Deadline Более двух лет шоу было закреплено за продюсером « Колеса времени » Рэйфом Джадкинсом и создателями « Пространства » Марком Фергусом и Хоуком Остби. Трио подготовило несколько сценариев, однако недавно решило покинуть проект.За производство телевизионной версии отвечают Amazon Prime Video, Sony Pictures Television и PlayStation Productions.God of War повествует о полубоге — спартанском генерале Кратосе, уничтожающем из мести пантеон древнегреческих, а впоследствии и скандинавских богов. Его основным оружием являются клинки Хаоса и топор.На счету серии девять игр для консолей, выполненных в экшн-жанрах hack and slash и action-adventure. Первую часть студия Santa Monica Studio выпустила в 2005 году на PlayStation 2. В 2018-м на свет появился перезапуск серии, который спустя четыре года перестал быть эксклюзивом PlayStation 4, выйдя на ПК. Сюжет этой игры был продолжен в приключенческом экшене God of War: Ragnarök, вышедшем в 2022-м.