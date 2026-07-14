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Нейросеть Паулина Андреева и следователь Пётр Фёдоров займутся расследованием загадочных преступлений

14 июля
2026 год

Новости кино >>
14 июля 2026
Стартовали съёмки нового оригинального сериала Okko «Живая» с Петром Фёдоровым и Паулиной Андреевой в главных ролях. Как отмечает пресс-служба онлайн-кинотеатра, сюжет психологического детектива разворачивается в недалеком будущем и поднимает вопрос, актуальный уже сегодня: будет ли человек нужен человеку в эпоху развитого ИИ?

Нейросеть Паулина Андреева и следователь Пётр Фёдоров займутся расследованием загадочных преступлений
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Действие разворачивается в 2030 году. По улицам снуют молодые люди в AR-очках, на дорогах машины с автопилотом, а в небе — роботы-доставщики. Знакомые технологии из 2020-х заметно усовершенствовались, а ИИ широко применяется во всех сферах человеческой жизни — от медицины до услуг цифрового государства. Силовое ведомство запускает экспериментальный проект — программу, способную расследовать преступления, тщательно реконструировать события и анализировать поведение людей. Чтобы научиться ещё лучше понимать человеческую природу, нейросеть (Паулина Андреева) самостоятельно выбирает себе напарника — следователя Илью Малиса (Пётр Фёдоров) — для расследования серии загадочных убийств. Непредсказуемый и нелюдимый, привыкший доверять только собственной интуиции, Малис очень скоро понимает: это не просто программа-напарник. Она — живая.

«Мне кажется, что воссоздать картину будущего — не основная задача нашего проекта. Тем более что в принципе спрогнозировать её довольно сложно. Что касается моего героя, то он хоть и действует в будущем, но сам является приверженцем прошлого и с трудом принимает всё новое: любит старую куртку, старую машину, и понятия о добре и зле у него, наверное, тоже устаревшие. Его перспектива — для меня это ренессанс, поэтому, несмотря на то, что краски сгущаются, зло не дремлет и непонятно, есть ли добру ещё место в этом мире, мой герой каким-то образом всё-таки не унывает. Он создаёт ощущение, что, несмотря ни на что, движется к ренессансу, пытается сделать этот мир лучше, начиная с самого себя. Хотя его средства, конечно, не совсем однозначные и не совсем популярные. Ренессанс в момент апокалипсиса — это то, что, мне кажется, заботит нас всех. И это то, что заботит меня в исполнении героя, которого зовут Малис, в многосерийной сериале "Живая"», — говорит Петр Фёдоров.

Шоураннером проекта выступит Руслан Сорокин. Режиссёрское кресло займет тандем Андрея Джунковского и Ильи Овсенева, который также выступит оператором-постановщиком сериала. Сценарий нового проекта написали Илона Гайтян и Ирина Аркадьева, а продюсерами выступят Михаил Врубель, Антон Сиренко, Анна Драгункина, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

Нейросеть Паулина Андреева и следователь Пётр Фёдоров займутся расследованием загадочных преступлений
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Я долго наблюдал за тем, как искусственный интеллект, не побоюсь этого слова, вторгается в нашу жизнь под видом облегчения некоторых видов человеческой деятельности. Во время творческого взаимодействия с первыми ИИ-помощниками я ощутил, насколько это интересно и непривычно одновременно. Кажется, что ты общаешься с кем-то одушевлённым, хотя на самом деле это лишь имитация живого. По моим ощущениям, ИИ никогда не навредит творцам, потому что не сможет заменить творчество: он опирается на уже проделанную человеком работу, копируя, имитируя и умело маскируя это под нечто оригинальное», — говорит Руслан Сорокин.

Помимо исполнителей главных ролей — Петра Фёдорова и Паулины Андреевой, — в новом сериале участвуют Ирина Старшенбаум, Мария Андреева, Карина Разумовская, Кузьма Котрелёв, Ольга Смирнова, Владислав Ветров, Сергей Горошко, Максим Стоянов, Артур Иванов и другие.

«Этот проект заинтересовал нас своей основой, а хорошая основа, как мне кажется, тем и ценна, что каждый зритель может прочитать её по-своему. Кому-то покажется, что это история о любви или о мужском одиночестве, кто-то увидит в ней рассказ о прекрасных женщинах, а кто-то — историю о взаимодействии человека с искусственным интеллектом. Для кого-то это вообще будет фантастика. Мне же из всех этих трактовок ближе всего тема путешествия. В этом проекте герой Пети Фёдорова проходит путь — и, как это бывает в хороших историях, прежде всего путь внутрь самого себя. Внешне это может напоминать настоящую одиссею: он попадает в разные миры и пространства, встречает разных людей, сталкивается с разными отношениями — и всё это в попытке раскрыть дело о гибели своей жены», — отмечают Андрей Джунковский и Илья Овсенев.
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TanaS   14.07.2026 - 15:40
По описанию ВАУ. Буду ждать. читать далее>>
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Нейросеть Паулина Андреева и следователь Пётр Фёдоров займутся расследованием загадочных преступлений фотографии
Нейросеть Паулина Андреева и следователь Пётр Фёдоров займутся расследованием загадочных преступлений фотографии
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