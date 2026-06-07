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Любовь Аксёнова призналась, что пережила сексуализированное домогательство

7 июня
2026 год

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7 июня 2026
36-летняя Любовь Аксёнова поделилась историей из своей юности в рамках кампании благотворительного фонда «Тебе поверят», который занимается поддержкой людей, переживших насилие в детстве. Фонд опубликовал ролик, в котором актриса рассказала, что пережила сексуализированное домогательство в 17 лет.

Любовь Аксёнова призналась, что пережила сексуализированное домогательство
фото: соцсети Любови Аксёновой

«В 17 лет у меня был эпизод, когда я пережила сексуализированное домогательство. И, несмотря на то что я взрослый человек, знающий, как вести себя в подобных ситуациях, я абсолютно растерялась. Не знала, что сказать, как дать отпор. После этого я закрылась и не рассказывала никому из своей семьи, ни друзьям, ни подругам», — вспоминает актриса. Переломным моментом стал разговор с братом: «Я чувствовала себя, честно говоря, сломанной, слабой, какой-то слизью. Слава Богу, что у меня хватило смелости сказать об этом моему брату. И он уже меня поддержал, мы вместе рассказали родителям, они тоже меня поддержали и помогли мне пережить этот опыт. Я снова почувствовала, что у меня есть опора, что я не одна и у меня есть сила».

Впервые о случившемся Аксёнова рассказала публично ещё в 2018 году. По её словам, тогда знакомый, которого она очень уважала, пообещал представить её известному режиссёру. По дороге на «Мосфильм» он положил ей руку на бедро, а затем начал зажимать в лифте. Аксёнова инсценировала обморок и после этого прекратила с ним общение. В ролике актриса посоветовала всем, кто оказался в похожей ситуации, обращаться за специализированной помощью.
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Любовь Аксёнова призналась, что пережила сексуализированное домогательство фотографии
Любовь Аксёнова призналась, что пережила сексуализированное домогательство фотографии
Любовь Аксёнова призналась, что пережила сексуализированное домогательство фотографии
Любовь Аксёнова призналась, что пережила сексуализированное домогательство фотографии
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