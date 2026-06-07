Любовь Аксёнова призналась, что пережила сексуализированное домогательство

36-летняя Любовь Аксёнова поделилась историей из своей юности в рамках кампании благотворительного фонда «Тебе поверят», который занимается поддержкой людей, переживших насилие в детстве. Фонд опубликовал ролик, в котором актриса рассказала, что пережила сексуализированное домогательство в 17 лет.
фото: соцсети Любови Аксёновой
«В 17 лет у меня был эпизод, когда я пережила сексуализированное домогательство. И, несмотря на то что я взрослый человек, знающий, как вести себя в подобных ситуациях, я абсолютно растерялась. Не знала, что сказать, как дать отпор. После этого я закрылась и не рассказывала никому из своей семьи, ни друзьям, ни подругам», — вспоминает актриса. Переломным моментом стал разговор с братом: «Я чувствовала себя, честно говоря, сломанной, слабой, какой-то слизью. Слава Богу, что у меня хватило смелости сказать об этом моему брату. И он уже меня поддержал, мы вместе рассказали родителям, они тоже меня поддержали и помогли мне пережить этот опыт. Я снова почувствовала, что у меня есть опора, что я не одна и у меня есть сила».
Впервые о случившемся Аксёнова рассказала публично ещё в 2018 году. По её словам, тогда знакомый, которого она очень уважала, пообещал представить её известному режиссёру. По дороге на «Мосфильм» он положил ей руку на бедро, а затем начал зажимать в лифте. Аксёнова инсценировала обморок и после этого прекратила с ним общение. В ролике актриса посоветовала всем, кто оказался в похожей ситуации, обращаться за специализированной помощью.
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