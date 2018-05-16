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«Конченая»: Соскучились по мне?

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16 мая 2018
Лайт-версия Харли Квинн в британском «Выхино»

«Конченая»: Соскучились по мне?
фото: Централ Партнершип

На темной-темной станции, конЕчной, как ее принято называть и в фильме, и в его оригинальном названии, темной-темной ночью оказывается в ожидании последнего и/или первого поезда скромный с виду учитель английского (Саймон Пегг). Проходящий мимо страшноватый старик-уборщик (Майк Майерс) предлагает ему переждать долгий перерыв между поездами в местном круглосуточном кафе. Там работает официанткой миловидная блондинка с дерзким взглядом (Марго Робби), до этого имевшая таинственную «исповедь» у якобы священника и пытавшаяся получить у него не менее таинственный «заказ». Кто она – бог, дьявол, судья, несчастная сиротка, в раннем детстве потерявшая мать, оголтелая фанатка «Алисы в стране чудес» или реинкарнация Харли Квинн в этой пародирующей мрачную реальность загадочной истории? Это в целом не так уж важно.

«Конченая»: Соскучились по мне?
фото: Централ Партнершип

Героиня Марго Робби, балансирующая между освоенными навыками драматической актрисы и наиболее известным российским зрителям амплуа помощницы и возлюбленной Джокера, – главное действующее лицо в этом стильном, хоть и на проверку довольно простом неонуаре, смешливо озаглавленном российскими прокатчиками «Конченая». Картина поставленна дебютантом Воном Стайном, явно вдохновлявшимся фильмами Гая Ричи и Николаса Виндинг Рефна (а вовсе не классическим нуаром, как можно было бы изначально подумать). С идеальной блондинкой Робби контрастируют и ядреные неоновые вывески, и «плохие парни», общающиеся с непринужденностью героев Ричи, она же сама - то ангел, то демон, то глуповатая душевная официантка, то хладнокровная стерва, преследующая собственные цели.

Мрачная атмосфера, динамичный монтаж, яркие актерские работы, четкие диалоги – на стыке цитат из пабликов и узнаваемой британской самоиронии – вполне комфортно укладывают эту незамысловатую историю, подходящую, скорее, для короткометражки, в рамки полноценного хронометража. За счет нескольких псевдофиналов Стайн удерживает внимание зрителя до самого конца, пусть и по итогу довольно предсказуемого.

«Конченая»: Соскучились по мне?
фото: Централ Партнершип

Поклонники Марго Робби (она же, как и в «Тоне против всех», является и одним из продюсеров фильма) смогут вдоволь налюбоваться колоритными образами актрисы – от брюнетки до блондинки, от официантки до медсестры. Простор для наблюдения, в общем, достаточный. Но можно, конечно, и заскучать от обилия неоновых вывесок и плавно дотекающего до финальных аккордов известного сюжета на тему «женщин обижать не рекомендуется». Особенно если женщина, как в данном случае, – облегченная версия сумасшедшей оторвы Харли Квинн.

«Конченая» в прокате с 17 мая.


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«Конченая»: Соскучились по мне? фотографии
«Конченая»: Соскучились по мне? фотографии
«Конченая»: Соскучились по мне? фотографии
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