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Найдены актеры для экранизации Until Dawn

15 июня
2024 год

Новости кино >>
15 июня 2024

Объявлен актерский состав экранизации интерактивного сурвайвал-хоррора Until Dawn. Согласно Deadline, в киноверсии сыграют Одесса Адлон, Майкл Чимино, Элла Рубин и Ю Дзи Юн.

Найдены актеры для экранизации Until Dawn

Режиссерское кресло будущей ленты займет Дэвид Ф. Сандберг. За сценарий отвечают Гэри Доберман и Блэр Батлер, а за производство — студии Screen Gems и Playstation Productions.

Оригинальную игру с участием Рами Малека, Петера Стормаре и Хейден Панеттьер компания Sony выпустила в 2015 году на PlayStation 4. По сюжету восемь друзей решили отдохнуть в горном коттедже, но их праздному времяпрепровождению помешали кровожадные существа. Геймеры своими действиями помогали персонажам дожить до рассвета.



Британская компания Supermassive Games, разработавшая Until Dawn, впоследствии создала хоррор-серию The Dark Pictures Anthology и The Quarry, где интерактивность и кинематографичные сцены также были на первом месте.

Примечательно, что именно в текущем году Until Dawn получит ремейк. Он выйдет на ПК и PlayStation 5.
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№ 2
Дарья Былинкина   15.06.2024 - 18:24
Экранизация интерактивного хоррора с Одессой Адлон, Майклом Чимино, Эллой Рубин и Ю Дзи Юн обещает быть захватывающей. Ждем с нетерпением! читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   15.06.2024 - 18:10
Одним ухом слышал про существование игры. Понятно, не играл, в моем случае не судьба. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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