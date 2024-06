Найдены актеры для экранизации Until Dawn

Объявлен актерский состав экранизации интерактивного сурвайвал-хоррора Until Dawn. Согласно Deadline , в киноверсии сыграют Одесса Адлон Майкл Чимино , Элла Рубин и Ю Дзи Юн.Режиссерское кресло будущей ленты займет Дэвид Ф. Сандберг . За сценарий отвечают Гэри Доберман и Блэр Батлер, а за производство — студии Screen Gems и Playstation Productions.Оригинальную игру с участием Рами Малека Хейден Панеттьер компания Sony выпустила в 2015 году на PlayStation 4. По сюжету восемь друзей решили отдохнуть в горном коттедже, но их праздному времяпрепровождению помешали кровожадные существа. Геймеры своими действиями помогали персонажам дожить до рассвета.Британская компания Supermassive Games, разработавшая Until Dawn, впоследствии создала хоррор-серию The Dark Pictures Anthology и The Quarry, где интерактивность и кинематографичные сцены также были на первом месте.Примечательно, что именно в текущем году Until Dawn получит ремейк. Он выйдет на ПК и PlayStation 5.