Найдены актеры для экранизации Until Dawn

Объявлен актерский состав экранизации интерактивного сурвайвал-хоррора Until Dawn. Согласно Deadline
, в киноверсии сыграют Одесса Адлон
, Майкл Чимино
, Элла Рубин и Ю Дзи Юн.
Режиссерское кресло будущей ленты займет Дэвид Ф. Сандберг
. За сценарий отвечают Гэри Доберман
и Блэр Батлер, а за производство — студии Screen Gems и Playstation Productions.
Оригинальную игру с участием Рами Малека
, Петера Стормаре
и Хейден Панеттьер
компания Sony выпустила в 2015 году на PlayStation 4. По сюжету восемь друзей решили отдохнуть в горном коттедже, но их праздному времяпрепровождению помешали кровожадные существа. Геймеры своими действиями помогали персонажам дожить до рассвета.
Британская компания Supermassive Games, разработавшая Until Dawn, впоследствии создала хоррор-серию The Dark Pictures Anthology и The Quarry, где интерактивность и кинематографичные сцены также были на первом месте.
Примечательно, что именно в текущем году Until Dawn получит ремейк. Он выйдет на ПК и PlayStation 5.
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