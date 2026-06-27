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Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова

27 июня
2026 год

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27 июня 2026
Лето обещает быть жарким, но, возможно, не в самом приятном смысле этого слова. А пока режим строгой экономии не добрался до вечно что-то празднующей Москвы, полюбуемся фотографиями с мероприятий второй половины июня. С 13 по 19 июня в Сочи прошёл III кинофестиваль "Евразия Кинофест", гостями которого стали Дмитрий Певцов, Мария Порошина, Полина Максимова, Ангелина Стречина, Ирина Муравьёва и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Мария Порошина/ Источник: пресс-служба фестиваля

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Светлана Немоляева/ Источник: пресс-служба фестиваля

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Дмитрий Певцов и Анна Большова/ Источник: пресс-служба фестиваля

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Наталья Андрейченко и Эвелина Блёданс/ Источник: соцсети Эвелины Блёданс

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Ирина Муравьёва и Эвелина Блёданс/ Источник: соцсети Эвелины Блёданс

17 июня в Театре Ермоловой прошла вторая премьерная читка пьесы Александра Цыпкина «Дом до свиданий», участие в которой приняли Виктория Исакова, Павел Деревянко, Ольга Сутулова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Ольга Сутулова/ Источник: пресс-служба Театра Ермоловой

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Павел Деревянко/ Источник: пресс-служба Театра Ермоловой

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Дмитрий Чеботарёв/ Источник: пресс-служба Театра Ермоловой

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Виктория Исакова/ Источник: пресс-служба Театра Ермоловой

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Ксения Бородина/ Источник: пресс-служба Театра Ермоловой

20 июня на праздновании 10-летнего юбилея ресторана "Северяне" побывали Аврора, Павел Табаков и Ирина Горбачёва.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Ирина Горбачёва/ Источник: соцсети ресторана "Северяне"

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Аврора/ Источник: соцсети ресторана "Северяне"

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Павел Табаков/ Источник: соцсети ресторана "Северяне"

21 июня на закрытии фестиваля "Пилот" в Иваново побывали Антон Филипенко, Аглая Тарасова, Сергей Светлаков, Анастасия Уколова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Антон Филипенко, Анастасия Уколова, Аглая Тарасова и Илья Малаков/ Источник: пресс-служба фестиваля "Пилот"

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Сергей Светлаков/ Источник: пресс-служба фестиваля "Пилот"

23 июня в лондонской галерее Serpentine прошла традиционная летняя вечеринка, гостями которой стали Сальма Хайек, Сиенна Миллер, Рози Хантингтон-Уайтли, Айла Фишер и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Сиенна Миллер/ Источник: Harper's Bazaar

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Айла Фишер/ Источник: Harper's Bazaar

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Рози Хантингтон-Уайтли/ Источник: Harper's Bazaar

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Сальма Хайек/ Источник: Harper's Bazaar

В этот же день в Биарицце открылся 4-й Междунарожный Кинофестиваль, гостями которого стали Кристен Стюарт, Марион Котийяр и Изабель Юппер.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Кристен Стюарт/ Источник: Vogue

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Марион Котийяр/ Источник: Vogue

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Изабель Юппер/ Источник: Vogue

А в это время в Москве на премии журнала The Voice веселились Регина Тодоренко, Анна Хилькевич, Валерия Астапова, Алёна Водонаева и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Валерия Астапова/ Источник: соцсети Валерии Астаповой

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Анна Хилькевич/ Источник: соцсети Максима Завидия

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Регина Тодоренко/ Источник: соцсети Максима Завидия

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Алёна Водонаева/ Источник: соцсети Алёны Водонаевой

24 июня на летней вечеринке ювелира Джессики Маккормак побывали Зои Кравиц, Дрю Бэрримор и Джоди Комер.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Керри Маллиган и Зои Кравиц/ Источник: соцсети Джессики Маккормак

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Дрю Берримор/ Источник: соцсети Джессики Маккормак

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Джоди Комер/ Источник: соцсети Джессики Маккормак

25 июня в Москве на презентации первой коллекции ювелирного бренда Максима Матвеева и Ксении Дрёмовой "Микс" побывали Зепюр Брутян, Дарья Мороз и Григорий Верник.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Зепюр Брутян и Максим Матвеев/ Источник: соцсети Максима Матвеева

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Эвелина Хромченко и Максим Матвеев/ Источник: соцсети Максима Матвеева

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова
фото: Дарья Мороз/ Источник: соцсети Максима Матвеева
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Гир Че (Москва)   29.06.2026 - 15:00
я так понимаю, у нас в стране всё благополучно... читать далее>>
№ 5
Tereza (Тюмень)   29.06.2026 - 14:46
Бледанс к звездам жмётся... Поможет? читать далее>>
№ 4
Сериальчики   29.06.2026 - 10:44
Что это на Порошиной надето? Как такое можно?))) читать далее>>
№ 3
Александр Васильевич Суворов   28.06.2026 - 18:00
ужас без прикрас читать далее>>
№ 2
MTCred   28.06.2026 - 17:28
С нищетой всё ясно понятно Где блеск?!… читать далее>>
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Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова фотографии
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