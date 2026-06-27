Блеск и нищета красных дорожек: Мария Порошина, Ирина Муравьёва и Виктория Исакова

Лето обещает быть жарким, но, возможно, не в самом приятном смысле этого слова. А пока режим строгой экономии не добрался до вечно что-то празднующей Москвы, полюбуемся фотографиями с мероприятий второй половины июня. С 13 по 19 июня в Сочи прошёл III кинофестиваль "Евразия Кинофест", гостями которого стали
Дмитрий Певцов
,
Мария Порошина
,
Полина Максимова
,
Ангелина Стречина
,
Ирина Муравьёва
и многие другие.
фото: Мария Порошина/ Источник: пресс-служба фестиваля
фото: Светлана Немоляева/ Источник: пресс-служба фестиваля
фото: Дмитрий Певцов и Анна Большова/ Источник: пресс-служба фестиваля
фото: Наталья Андрейченко и Эвелина Блёданс/ Источник: соцсети Эвелины Блёданс
фото: Ирина Муравьёва и Эвелина Блёданс/ Источник: соцсети Эвелины Блёданс
17 июня в
Театре Ермоловой
прошла вторая премьерная читка пьесы
Александра Цыпкина «Дом до свиданий»
, участие в которой приняли
Виктория Исакова
,
Павел Деревянко
,
Ольга Сутулова
и другие.
фото: Ольга Сутулова/ Источник: пресс-служба Театра Ермоловой
фото: Павел Деревянко/ Источник: пресс-служба Театра Ермоловой
фото: Дмитрий Чеботарёв/ Источник: пресс-служба Театра Ермоловой
фото: Виктория Исакова/ Источник: пресс-служба Театра Ермоловой
фото: Ксения Бородина/ Источник: пресс-служба Театра Ермоловой
20 июня на праздновании 10-летнего юбилея ресторана "Северяне" побывали
Аврора
,
Павел Табаков
и
Ирина Горбачёва
.
фото: Ирина Горбачёва/ Источник: соцсети ресторана "Северяне"
фото: Аврора/ Источник: соцсети ресторана "Северяне"
фото: Павел Табаков/ Источник: соцсети ресторана "Северяне"
21 июня на закрытии фестиваля "Пилот" в Иваново побывали
Антон Филипенко
,
Аглая Тарасова
,
Сергей Светлаков
,
Анастасия Уколова
и другие.
фото: Антон Филипенко, Анастасия Уколова, Аглая Тарасова и Илья Малаков/ Источник: пресс-служба фестиваля "Пилот"
фото: Сергей Светлаков/ Источник: пресс-служба фестиваля "Пилот"
23 июня в лондонской галерее Serpentine прошла традиционная летняя вечеринка, гостями которой стали
Сальма Хайек
,
Сиенна Миллер
,
Рози Хантингтон-Уайтли
,
Айла Фишер
и другие.
фото: Сиенна Миллер/ Источник: Harper's Bazaar
фото: Айла Фишер/ Источник: Harper's Bazaar
фото: Рози Хантингтон-Уайтли/ Источник: Harper's Bazaar
фото: Сальма Хайек/ Источник: Harper's Bazaar
В этот же день в Биарицце открылся 4-й Междунарожный Кинофестиваль, гостями которого стали
Кристен Стюарт
,
Марион Котийяр
и
Изабель Юппер
.
фото: Кристен Стюарт/ Источник: Vogue
фото: Марион Котийяр/ Источник: Vogue
фото: Изабель Юппер/ Источник: Vogue
А в это время в Москве на премии журнала The Voice веселились
Регина Тодоренко
,
Анна Хилькевич
,
Валерия Астапова
,
Алёна Водонаева
и другие.
фото: Валерия Астапова/ Источник: соцсети Валерии Астаповой
фото: Анна Хилькевич/ Источник: соцсети Максима Завидия
фото: Регина Тодоренко/ Источник: соцсети Максима Завидия
фото: Алёна Водонаева/ Источник: соцсети Алёны Водонаевой
24 июня на летней вечеринке ювелира
Джессики Маккормак
побывали
Зои Кравиц
,
Дрю Бэрримор
и
Джоди Комер
.
фото: Керри Маллиган и Зои Кравиц/ Источник: соцсети Джессики Маккормак
фото: Дрю Берримор/ Источник: соцсети Джессики Маккормак
фото: Джоди Комер/ Источник: соцсети Джессики Маккормак
25 июня в Москве на презентации
первой коллекции
ювелирного бренда
Максима Матвеева
и
Ксении Дрёмовой
"Микс" побывали
Зепюр Брутян
,
Дарья Мороз
и
Григорий Верник
.
фото: Зепюр Брутян и Максим Матвеев/ Источник: соцсети Максима Матвеева
фото: Эвелина Хромченко и Максим Матвеев/ Источник: соцсети Максима Матвеева фото: Дарья Мороз/ Источник: соцсети Максима Матвеева
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