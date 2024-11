Сериал «Лада Голд» получил приз на международном фестивале Seriesland в Испании

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Сериал Иви « Лада Голд » наградили на международном фестивале диджитал-контента Seriesland, который прошел с 5 по 9 ноября в испанском Бильбао. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.По итогам отбора проект «Лада Голд» вошел в три шорт-листа фестиваля — Best Long Series, Best Photography и Best Art & Design — и победил в последней номинации за лучшее визуальное решение сериала.Премьера «Лады Голд» в России состоялась 21 сентября 2023 года. Главные роли в сериале исполнили Роман Евдокимов Стася Милославская и другие. Авторами сценария выступили Егор Чичканов Никита Власов , который также стал режиссером проекта.По сюжету внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова — увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их — протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за поступки дедов и, возможно, найти любовь.