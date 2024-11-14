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Сериал «Лада Голд» получил приз на международном фестивале Seriesland в Испании

14 ноября
2024 год

Новости кино >>
14 ноября 2024
Сериал Иви «Лада Голд» наградили на международном фестивале диджитал-контента Seriesland, который прошел с 5 по 9 ноября в испанском Бильбао. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Сериал «Лада Голд» получил приз на международном фестивале Seriesland в Испании
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

По итогам отбора проект «Лада Голд» вошел в три шорт-листа фестиваля — Best Long Series, Best Photography и Best Art & Design — и победил в последней номинации за лучшее визуальное решение сериала.

Премьера «Лады Голд» в России состоялась 21 сентября 2023 года. Главные роли в сериале исполнили Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Стася Милославская и другие. Авторами сценария выступили Егор Чичканов и Никита Власов, который также стал режиссером проекта.

По сюжету внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова — увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их — протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за поступки дедов и, возможно, найти любовь.
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